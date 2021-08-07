Ve aniden değişti! Rast gelenin eli ayağına dolaşabilir! ŞOK, A101, BİM ve tüm marketlerde artık... Marketlerle ilgili yeni karar alındı ve geçen ayın ilk günüyle birlikte hemen uygulanmaya başlandı. Bilindiği üzere bazı meyve ve sebzeler seçmece usulüyle seçilebiliyordu. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlardan yararlanılabilecek. Birçok üründe üretim yerinden başlayarak soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda korunması sağlanacak.

VE ARTIK DEĞİŞTİ

Buna göre, bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak. Çilek, incir, kayısı, kiraz, kuşkonmaz, mango, mantar, üzüm, yenidünya gibi ürünler marketlerin sadece kapalı yerlerinde satılacak ve seçmece şekilde alışveriş yapılamayacak.