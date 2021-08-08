İstanbul'da aidatlar kiralarla yarışıyor! İşte ilçe ilçe aidat rakamları

DAVA AÇMA HAKKINIZ VAR

Pandemi ile birlikte sitelerde havuz, spor salonu, sauna gibi birçok alanın geçici olarak hizmete kapatıldığını hatırlatan Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, "Personel giderleri, sigorta gibi giderler sabit kalsa da bu tip ortak alanların kapatılmasıyla site aidatlarını oluşturan ortak alan harcamaları düştü. Beraber kullanılan elektrik, doğalgaz ve su da azaldı. Bu dönemde aidatların aşırı yükseltilmesini önlemenin ve denetlenmesinin en kolay yolu, şikayet etmek yerine yılda bir kez yapılan kat malikleri genel kuruluna katılmak, hatta imkân varsa yönetimde görev almak. Eğer sitede pandemi nedeniyle henüz olağanüstü toplantı yapılmamış ise bu talep edilmeli. Yönetim hesaplarında bir sorun olması, aidatların çok yüksek olması ya da mücbir sebep hallerinde aidatlarda gerekli revizyon ve indirimlerin yapılmaması halinde ise kat malikleri site yönetimine dava açabilir. Yönetim usulsüz harcamalardan hem hukuki hem de cezai olarak sorumludur" dedi.

Şimşek kiracılar için de şunları söyledi: "Önerim kiracıların mal sahipleri ile işbirliği içinde olması. Mal sahibinden yetki alınarak genel kurul toplantılarına katılabilirler. Ayrıca kiracı da yönetim şirketinden giderler için bilgi, doküman isteme hakkına sahip."

KİRACI HER MASRAFI ÖDEMEZ

Hürriyet'in haberine göre kiracılar site yönetimlerinin belirlediği aidatı ödemek durumunda, ama her harcama kiracının sorumluluğunda değil. İşletme bütçesi kapsamında olan çalışanların maaşı, ortak alan gideri kiracıların sorumluluğundayken, yatırım bütçesinden gelen masraflar değil. Mesela binanın boyanması, demirbaş alımı gibi yatırım bütçesine giren harcamalar kiracılardan talep edilemez, mal sahibince karşılanır. Tüm bunların yanında aidatını ödemeyenler hakkında yönetici veya diğer maliklerden biri dava açabileceği gibi icra takibi de yapabilir.