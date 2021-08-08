Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 8 Ağustos! Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı 8 Ağustos yatan iller hangileri? Evde bakım parası alan vatandaşlar maaşların ne zaman yatacağını sorguluyor. Her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşlarından yüzbinlerce vatandaşımız faydalanıyor. Evde bakıma ihtiyacı olan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak ödenen evde bakım maaşının Ağustos'ta yatıp yatmadığını haberimizden öğrenebilirsiniz.
8 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşı Ağustos ayında henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırılmaya başlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Ödemelerin ayın 15-30'u arasında yatırılması bekleniyor.
İşte merak edilen detaylar;
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.