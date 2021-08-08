2021 Fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İl il fındık fiyatları 2021! Giresun, Ordu Trabzon, Samsun, Düzce...

Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce fındık fiyatları sorgulanıyor.Hem üreticiler hem de tüketiciler tarafından merak edilen fındık fiyatları hakkında herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Pandemi nedeniyle tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar üreticileri de etkiledi. Bu bağlamda üreticiler fındık fiyatlarının düşmemesini istiyor. Konuyla bağlantılı olarak AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız açıklamalarda bulundu. Peki, Fındık fiyatları ne kadar oldu 2021? İl il fındık fiyatları açıklandı mı?
FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, fındık fiyatları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt verdi. Bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alımını erken zamanda yapmasının beklendiğini açıklayan Yediyıldız, fiyatların açıklanacağı tarih hakkında da bazı detaylar verdi.
Katıldığı programda fındık fiyatlarının ne zaman açıklanacağı sorusuna yanıt veren Yediyıldız, "Ben önce şunu söyleyeyim. Toprak Mahsulleri Ofisi, bu sene erken zamanda fındık alımına başlayacaktır. Fiyatlar, Sayın cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Doğu Karadeniz gezisi var. Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu ziyaretleriyle ilgili bir plan var. Zannediyorum bu ziyaret Ağustos'un 15'inden önce gerçekleşir. Bu ziyaret gerçekleşirse fındık fiyatı bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanır" ifadelerinde bulundu.
FINDIĞIN FAYDALARI NELERDİR?
Çok iyi bir enerji kaynağıdır, vücuda güç ve enerji verir, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Fındık, kalp ve damar sağlığı açısından çok faydalıdır. Kolesterolü düşürür, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı olur. Düzenli olarak her gün fındık yemek kalp krizi geçirme riskini azaltmakta çok etkilidir. Kansızlığa iyi gelir, vücut ve kemik gelişimini destekler. Hamilelerin hem kendileri için hem de doğacak çocukları için fındık yemeleri çok faydalıdır. Cinsel gücü arttırır, varislere iyi gelir. Fındık, soğuk algınlığı ve akciğer hastalıklarına da faydalıdır. Ayrıca, cildi güzelleştirdiği bilinmektedir. En önemli özelliği ise kansızlığa çok iyi gelmesidir.