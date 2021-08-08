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    • Ekonomi
    • 08.08.2021 09:00
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    • 08.08.2021 09:00
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    CANLI döviz kurları son durum: 8 Ağustos Pazar dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro, sterlin kaç TL?

    8 Ağustos Pazar günü dolar ve euro fiyatlarında son durum merak edilen konular arasında yer aldı. Haftanın son gününde yatırımcılar alış satış fiyatlarıyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Dolar kuru dün 8,54 seviyelerinde işlem görmeye başladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 8 Ağustos Pazar döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    CANLI döviz kurları: 8 Ağustos Pazar dolar ne kadar oldu?

    8 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın son gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 8 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    8 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,5256

    Dolar satış: 8,5343

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,0869

    Euro Satış: 10,0971
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        Haberler Ekonomi CANLI döviz kurları son durum: 8 Ağustos Pazar dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro, sterlin kaç TL?
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