Devletten bekar çalışanlara 3.216 TL ödeme! Her ay hesaplara yatıyor! Çocuk ve eş varsa…

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR?

AGİ, ücretten kesilecek gelir vergisinden kendisi, eşi, çocukları için her yıl belirlenen tutarda indirim yapılması esasına dayanıyor, net ücretle birlikte ödeniyor.

Çalışanın net ücreti asgari indirimi kadar artıyor. Özel sektörde zaman zaman yaşanan eksik ödemeler daha çok aile durumu bildirimi yapılmamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle doğan çocuğun, eşsiz kalan eşin beyan edilmesi gerekiyor.

Birden fazla yerde çalışanlara en yüksek ücretin verildiği işverence gerçekleştiriliyor. Eşi çalışmayan, dört çocuklu asgari ücretli ile 10 bin lira geliri olanın asgari geçim indirimi aynı tutarda ödeniyor. Nafaka verilen, evlat edilen çocuklar, ana babasını kaybeden torunlar için dede, nine de faydalanıyor.