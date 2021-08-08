Devletten bekar çalışanlara 3.216 TL ödeme! Her ay hesaplara yatıyor! Çocuk ve eş varsa…

Her ay hesaplara yatan ve toplamda yıl boyunca 3.216 TL olarak ödenen devlet desteğinden milyonlarca çalışan faydalanıyor. Çalışanların bekar, evli veya çocuklu olması fark etmiyor. Hatta ödenen miktar evlilik veya çocuk sahibi olunması durumunda da değişiyor. Bekar çalışanlar böylelikle yıl boyunca 3.216 TL ek ödeme alabiliyor. Bu ödemeyi almanız için başvuru yapmanıza gerek yok. Asgari geçim indirimi adı verilen indirimle ilgili detaylı bilgiler takvim.com.tr sayfalarında!
GÜNCEL ÜCRET TABLOSU
Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL