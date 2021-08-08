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    • Ekonomi
    • 08.08.2021 15:10
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    • 08.08.2021 15:10
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    Devletten bekar çalışanlara 3.216 TL ödeme! Her ay hesaplara yatıyor! Çocuk ve eş varsa…

    Devlet tarafından her yıl vatandaşlara milyarlarca lira ödeme yapılıyor. Milyonlarca çalışan devlet sağladığı ek ödeme desteklerinden faydalanabiliyor. Böylelikle maaşın yanına ek bir katkı alınıyor. Çalışanların bekar, evli veya çocuklu olması durumunda ise ödeme miktarı artıyor. Maaşınızı hesaplarken asgari geçim indirimi katkısını da unutmamanız gerekiyor. Eşi çalışmayan, dört çocuklu asgari ücretli ile 10 bin lira geliri olanın asgari geçim indirimi de aynı tutarda ödeniyor. İşte, asgari indirim hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Devletten bekar çalışanlara 3.216 TL ödeme! Her ay hesaplara yatıyor!

    Her ay hesaplara yatan ve toplamda yıl boyunca 3.216 TL olarak ödenen devlet desteğinden milyonlarca çalışan faydalanıyor. Çalışanların bekar, evli veya çocuklu olması fark etmiyor. Hatta ödenen miktar evlilik veya çocuk sahibi olunması durumunda da değişiyor. Bekar çalışanlar böylelikle yıl boyunca 3.216 TL ek ödeme alabiliyor. Bu ödemeyi almanız için başvuru yapmanıza gerek yok. Asgari geçim indirimi adı verilen indirimle ilgili detaylı bilgiler takvim.com.tr sayfalarında!

    GÜNCEL ÜCRET TABLOSU

    Bekar 268,31TL

    Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

    Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

    Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

    Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

    Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

    Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

    Evli eşi çalışan 268,31 TL

    Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

    Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

    Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

        Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

        Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

        ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NEDİR?

        AGİ, ücretten kesilecek gelir vergisinden kendisi, eşi, çocukları için her yıl belirlenen tutarda indirim yapılması esasına dayanıyor, net ücretle birlikte ödeniyor.

        Çalışanın net ücreti asgari indirimi kadar artıyor. Özel sektörde zaman zaman yaşanan eksik ödemeler daha çok aile durumu bildirimi yapılmamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle doğan çocuğun, eşsiz kalan eşin beyan edilmesi gerekiyor.

        Birden fazla yerde çalışanlara en yüksek ücretin verildiği işverence gerçekleştiriliyor. Eşi çalışmayan, dört çocuklu asgari ücretli ile 10 bin lira geliri olanın asgari geçim indirimi aynı tutarda ödeniyor. Nafaka verilen, evlat edilen çocuklar, ana babasını kaybeden torunlar için dede, nine de faydalanıyor.

        KİMLER ALABİLİR?

        Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen kişiler, ücret gelirini yıllık beyanname ile bildirenler, sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar yararlanıyor. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar, ücret geliri elde etmeyenleri kapsamıyor.

        ÇOCUKLARDA YAŞ BARAJI KAÇ?

        Mükellefle oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade ediyor.

        EŞLERİN ÇALIŞMASINDA ALINABİLİYOR MU?

        Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecek.

        BOŞANMIŞ ÇİFTLERDE VAR MI?

        Ücretli olan aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, emekli maaşı alanlar da çalışmayan, herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul ediliyor. Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil ediliyor. Boşanmış eşlerden velayete sahip olanın faydalanması mümkün.

        ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?

        Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınacağından hesaplanan yıllık tutarın o aya isabet eden tutarından kıst döneme ait gelir vergisi tutarı mahsup edilir. Ücretlinin maaşına yansıyacak kısımda mahsup edilen miktar kadar olacak.

            SGK DESTEK PRİMİ ÖDEYENLER ALABİLİR Mİ?

            Sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar da genel hükümlere göre asgari geçim indiriminden yararlanabiliyor. Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlanarak, gerçek usulde ücret geliri elde edilmesi durumunda, asgari geçim indiriminden yararlanılması mümkün değil.

            MAAŞ FARKINDA DEĞİŞİYOR MU?

            Bu avantajdan, ücret seviyesi ne olursa olsun, medeni durumları aynı olan gerçek usulde ücret geliri elde eden tüm ücretliler aynı ölçüde yararlanıyor. Yani eşi çalışmayan ve dört çocuğu üzerinden sistemden yararlanan bir asgari ücretli ile aynı şartlarda eşi çalışmayan ve dört çocuğu bulunan ve 10 bin lira ücret alan bir ücretlinin alacağı asgari geçim indirimi tutarı aynı oluyor.
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            Haberler Ekonomi Devletten bekar çalışanlara 3.216 TL ödeme! Her ay hesaplara yatıyor! Çocuk ve eş varsa…
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