Ziraat GYO’dan 72.6 milyon TL kar (Ekonomi haberleri)

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Ziraat GYO) 2021 yılı ilk yarı bilançosunu açıkladı. Ziraat GYO, 2021 yılının ilk altı ayında 72.6 milyon TL konsolide net dönem karı elde etti. Şirketin, Türkiye'de 9 farklı şehirde, Almanya ve Bosna- Hersek'te ise birer şehirde olmak üzere 3 ülke, 11 şehirde, değeri 5.1 milyar TL'ye ulaşan gayrimenkul portföyü bulunuyor.
25 MİLYON TURİST HEDEFİ DEĞİŞMEZ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, el birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceklerini belirterek, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok." dedi. Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından, burada devletin ve halkın omuz omuza yangını söndürmek için çalıştığını söyledi. Türkiye'nin turizmdeki hedeflerinde sapma olmadığına işaret eden Ersoy hedefleri yakalayacaklarını belirtti.
SUDAN BAHANE
İstanbul'da su tüketiminin arttığı son günlerde damacana suya 1,5 ay içinde 5 defa zam yapıldı. Üst üste gelen zamlar tüketicilerin tepkisini çekerken su bayileri, damacana fiyatlarındaki artışın su fiyatlarına da yansıdığını söylüyor. Su bayisi Erol Sunay, "Bir damacanayı 52 liraya alıyoruz. Kışın günlük 100 adet damacana su satıyorsak şu an günlük 200 adet damacana su satıyoruz" dedi. Vatandaşlar ise 30 liraya kadar damacana su fiyatlarının talebin artmasıyla artırıldığını belirtiyor.