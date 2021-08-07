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    Ziraat GYO’dan 72.6 milyon TL kar (Ekonomi haberleri)

    Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Ziraat GYO) 2021 yılı ilk yarı bilançosunu açıkladı. Ziraat GYO, 2021 yılının ilk altı ayında 72.6 milyon TL konsolide net dönem karı elde etti. Şirketin, Türkiye'de 9 farklı şehirde, Almanya ve Bosna- Hersek'te ise birer şehirde olmak üzere 3 ülke, 11 şehirde, değeri 5.1 milyar TL'ye ulaşan gayrimenkul portföyü bulunuyor.

    Ziraat GYO’dan 72.6 milyon TL kar

    Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Ziraat GYO) 2021 yılı ilk yarı bilançosunu açıkladı. Ziraat GYO, 2021 yılının ilk altı ayında 72.6 milyon TL konsolide net dönem karı elde etti. Şirketin, Türkiye'de 9 farklı şehirde, Almanya ve Bosna- Hersek'te ise birer şehirde olmak üzere 3 ülke, 11 şehirde, değeri 5.1 milyar TL'ye ulaşan gayrimenkul portföyü bulunuyor.

    25 MİLYON TURİST HEDEFİ DEĞİŞMEZ
    Kültür     ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, el birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceklerini belirterek, "Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok." dedi. Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından, burada devletin ve halkın omuz omuza yangını söndürmek için çalıştığını söyledi. Türkiye'nin turizmdeki hedeflerinde sapma olmadığına işaret eden Ersoy hedefleri yakalayacaklarını belirtti.

    SUDAN BAHANE
    İstanbul'da su tüketiminin arttığı son günlerde damacana suya 1,5 ay içinde 5 defa zam yapıldı. Üst üste gelen zamlar tüketicilerin tepkisini çekerken su bayileri, damacana fiyatlarındaki artışın su fiyatlarına da yansıdığını söylüyor. Su bayisi Erol Sunay, "Bir damacanayı 52 liraya alıyoruz. Kışın günlük 100 adet damacana su satıyorsak şu an günlük 200 adet damacana su satıyoruz" dedi. Vatandaşlar ise 30 liraya kadar damacana su fiyatlarının talebin artmasıyla artırıldığını belirtiyor.

        KLİMA KARABORSA
        Sıcak hava ile birlikte klima satışları arttı. Firma sahipleri, ise klima satışlarının yok sattığını ifade ederek geçtiğimiz yıla göre yüzde 150'lik bir artış yaşadıklarını belirtiyor. Seneye fiyatların yüzde 30 artacağını belirten firma sahipleri, klima almak isteyen vatandaşların şimdiden klima almalarını söylüyor. Klimanın yok sattığını ifade eden firma sahibi Halil İbrahim Teke, "Alınan klimanın bekleme teslimatı ile birlikte iki haftayı buluyor. Geçen sene göre bu sene klima fiyatlarında yüzde 40 bir artış oldu. Şu anda müşteri 5 bin TL'lik bir klimaya 10 bin TL vereceğim dese gene klima yok" dedi.

        YANGIN MAĞDURUNA BORÇ ERTELEME
        Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen vatandaşların sosyal güvenlik prim borçlarının 4 ay ertelendiğini bildirdi. Bilgin, mücbir sebep dolayısıyla erteleme kapsamına giren borçların talep edilmesi halinde 24 ay faizsiz olarak taksitlendirilebileceğini kaydetti. Öte yandan mücbir sebep hali süresince, vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ertelendi Her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi ile motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti de ertelendi.

        MASKE İHRACATINA SERBESTLİK GELDİ
        Koruyucu maske ve tıbbi eldiven ihracatında ön izin alınması uygulamasına son verildi. Ticaret Bakanlığının tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kişisel koruyucu donanım yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler) ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki tıbbi steril/ non-steril eldiven ihracatında ön izin alınması uygulamasına son verildi.Geçen yıl maske ihracı ön izne bağlı mallar listesine girmişti.

            CUMARTESİ GÜNÜ İZİNDEN DÜŞÜLECEK
            Haftada 5 gün çalışılan işyerlerinde cumartesi günlerinin yıllık izin süresinden sayılıp sayılmayacağı konusunda Yargıtay önemli bir karar aldı. İş sözleşmesinde cumartesi ve pazar günleri "hafta tatili" olarak belirlenmişse, her iki gün yıllık izin sürelerinden sayılmayacak. Ancak, fiilen çalışılmasa bile sözleşmede cumartesi günü "hafta tatili" olarak kabul edilmemişse veya hafta tatili olarak belirlenmiş olsa bile "izin süresinden düşülmeyeceği" açıkça belirtilmişse cumartesi günü yıllık izin kullanılmış sayılacak.
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            Haberler Ekonomi Ziraat GYO’dan 72.6 milyon TL kar (Ekonomi haberleri)
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