Ziraat GYO’dan 72.6 milyon TL kar (Ekonomi haberleri)

KLİMA KARABORSA

Sıcak hava ile birlikte klima satışları arttı. Firma sahipleri, ise klima satışlarının yok sattığını ifade ederek geçtiğimiz yıla göre yüzde 150'lik bir artış yaşadıklarını belirtiyor. Seneye fiyatların yüzde 30 artacağını belirten firma sahipleri, klima almak isteyen vatandaşların şimdiden klima almalarını söylüyor. Klimanın yok sattığını ifade eden firma sahibi Halil İbrahim Teke, "Alınan klimanın bekleme teslimatı ile birlikte iki haftayı buluyor. Geçen sene göre bu sene klima fiyatlarında yüzde 40 bir artış oldu. Şu anda müşteri 5 bin TL'lik bir klimaya 10 bin TL vereceğim dese gene klima yok" dedi.