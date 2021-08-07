Tasfiye komisyonları, eylem planları çerçevesinde tasarruf finansman şirketlerinde şu işlemleri halihazırda yürütmeye devam ediyor: "Bilgi-işlem denetimi ve yedekleme. Şirketlere ait varlıklar ve haklar ile borç ve yükümlülüklerinin, teminat eksikliklerinin ve diğer risklerin tespiti. Yetkisiz şahıslarda şirket mal varlığı bulunup bulunmadığının tespiti. Tasfiye bilançosuna esas kayıtların doğrulanması ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması. Toplam 53 bin 533 adet tasarruf finansman sözleşmesinin incelenerek şirket kayıtlarıyla uyumunun tespiti. Şirket hak kayıplarının önlenmesine ilişkin her türlü idari ve hukuki geri kazanım faaliyetleri."