Bir günde 5,1 ve 7 TL düşüş! 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları düğün sezonu sonrası...

Bir günde 5,1 ve 7 TL düşüş! 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları, arama motorlarında sıkça araştırılan konulardan birisi oluyor. Düğün sezonu sonrası fiyatlarda hareketli bir seyir gözlemleniyor. Piyasada bugün kapanışta çeyrek altın 792,00 lira, Cumhuriyet altını 3.241,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 488,80 liradan işlem gördü. Ayrıca altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini belirtiyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?