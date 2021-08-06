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    • Ekonomi
    • 06.08.2021 23:27
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    • 06.08.2021 23:36
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    Bir günde 5,1 ve 7 TL düşüş! 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları düğün sezonu sonrası...

    Altın alıp yatırım yapan binlerce kişi yaşanan değişimleri takip ediyor ve alış satış fiyatlarını haftanın kapanış gününde araştırıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 azalışla 488,80 liradan tamamladı. Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 494,7 liradan kapatmıştı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başladı ve kapanışta gramda 5,1 ve çeyrek altında da 7 TL düşüş yaşandığı görüldü. Yaşanan bu gelişmeler güvenilir liman olarak ifade edilen fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda endişelendirdi.

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Bir günde 5,1 ve 7 TL düşüş! 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları, arama motorlarında sıkça araştırılan konulardan birisi oluyor. Düğün sezonu sonrası fiyatlarda hareketli bir seyir gözlemleniyor. Piyasada bugün kapanışta çeyrek altın 792,00 lira, Cumhuriyet altını 3.241,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 488,80 liradan işlem gördü. Ayrıca altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini belirtiyor.

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Kapalıçarşı'da Altın Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 493,70 493,90 488,60 488,80
    Cumhuriyet Ata Lira 3.254,00 3.275,00 3.220,00 3.241,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 451,00 455,00 446,00 450,00
    Lira(Tam) Ziynet 3.180,00 3.200,00 3.147,00 3.167,00
    Yarım Ziynet 1.590,00 1.600,00 1.574,00 1.584,00
    Çeyrek Ziynet 795,00 800,00 787,00 792,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1 azalışla 488,80 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 792,00 lira, Cumhuriyet altını 3.241,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 488,80 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 496 BİN LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 150 liraya düştü.

        Altın piyasasında, en düşük 493 bin 800 lirayı, en yüksek ise 497 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 496 bin 150 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 733 milyon 39 bin 877,82 lira, işlem miktarı ise 1.485,54 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 740 milyon 7 bin 546,00 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Nil Kıymetli Madenler Ticareti AŞ ve Troy Kıymetli Madenler Ticaret AŞ şeklinde sıralandı.

        Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu öncesi altının ons fiyatında satıcılı seyrin hakim olduğunu kaydederek, raporun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin tutumunda değişikliğe neden olabileceği için varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

            Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini belirtti.
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