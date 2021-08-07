SGK girişi olanlara derhal veriliyor! 5 bin 641 TL'ye çıktı! %75 hisse oranına göre... Halk arasında dul yetim maaşı olarak da bilinen ölüm aylığı Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte arttı. Vatandaşın vefatı halinde önceki yıllarda sigortalı olarak çalışması veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı almaya hak kazanmış olması durumunda hak sahipleri bazı koşulların uygunluğu durumunda ölüm aylığı alabiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetimlerin aylıklarına da açıklanan enflasyon oranı ile yüzde 8.45 artış yaşandı. Vefat eden kişinin gerekli koşulları taşıyan eşi, çocukları ve anne/babasına kurum tarafından maaş bağlanıyor.
EK ÖDEME DAHİL 5 BİN 641 LİRA
Yeni açıklanan enflasyon oranına göre dul ve yetim aylıkları temmuz ayında yüzde 8.45 arttı. Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklenecek.
Buna göre de temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 491 lira olacak. Yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5 bin 641 liraya çıkacak.
ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR?
Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;
a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,
b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,
olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.
Ayrıca;
a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,
b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,
durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.
ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE BAĞLANIR?
Ölüm aylığı, ölen sigortalının;
a-) Eşine,
b-) Çocuklarına,
c-) Anne ve babasına,
bağlanır.
Hayatını kaybeden sigortalının eşine aylık bağlanmasının şartları nelerdir?
Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.