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    • Ekonomi
    • 07.08.2021 17:34
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    • 07.08.2021 17:34
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    SGK girişi olanlara derhal veriliyor! 5 bin 641 TL'ye çıktı! %75 hisse oranına göre...

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) girişi olan vatandaşlara verilecek. En düşük ödeme tutarı 491 lira oldu. Ölüm aylığını alabilmek için hak sahipliğiyle beraber bazı koşulların uygun olması da gerekiyor. Vatandaşlar arasında dul ve yetim aylığı olarak tabir edilen ölüm aylığı emekli maaşlarına yapılan zamların ardından arttı. Vefat eden kişinin eşi, çocukları ve anne/babasına bağlanan ölüm aylığının Temmuz ayıyla birlikte ne kadar olduğu araştırılıyor. Bilindiği üzere açıklanan yeni zam oranlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da arttı. Yeni açıklanan enflasyon oranına göre dul ve yetim aylıkları temmuz ayında yüzde 8.45 arttı.

    SGK girişi olanlara derhal veriliyor!

    SGK girişi olanlara derhal veriliyor! 5 bin 641 TL'ye çıktı! %75 hisse oranına göre... Halk arasında dul yetim maaşı olarak da bilinen ölüm aylığı Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte arttı. Vatandaşın vefatı halinde önceki yıllarda sigortalı olarak çalışması veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı almaya hak kazanmış olması durumunda hak sahipleri bazı koşulların uygunluğu durumunda ölüm aylığı alabiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetimlerin aylıklarına da açıklanan enflasyon oranı ile yüzde 8.45 artış yaşandı. Vefat eden kişinin gerekli koşulları taşıyan eşi, çocukları ve anne/babasına kurum tarafından maaş bağlanıyor.

    EK ÖDEME DAHİL 5 BİN 641 LİRA

    Yeni açıklanan enflasyon oranına göre dul ve yetim aylıkları temmuz ayında yüzde 8.45 arttı. Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklenecek.

    Buna göre de temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 491 lira olacak. Yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5 bin 641 liraya çıkacak.

    ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR?

    Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

    a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

    b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,

    olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

    Ayrıca;

    a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,

    b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,

    durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

    ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE BAĞLANIR?

    Ölüm aylığı, ölen sigortalının;

    a-) Eşine,

    b-) Çocuklarına,

    c-) Anne ve babasına,

    bağlanır.

    Hayatını kaybeden sigortalının eşine aylık bağlanmasının şartları nelerdir?

    Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.

        Hayatını kaybeden sigortalının çocuklarına aylık bağlanmasının şartları nelerdir?

        Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.

        Hak sahibi çocuklara ölüm aylığı bağlama şartları aşağıda açıklanmış olmakla birlikte, 21/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun ile hak sahibi çocuklar için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, 27/3/2018 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklardan 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlara; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır. Aylık almakta iken 4/1-(a) kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocukların da Kanunda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıkları kesilmeyecektir.

        Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

        Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları

        Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

        Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,

        şarttır.

        Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

        Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,

        Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,

        evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

        Malul çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

        Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.

            Malul çocuklara bağlanan ölüm aylıkları;

            - Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları tarihi,

            - Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı tarihi,

            - Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini,

            izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.

            Hayatını Kaybeden Sigortalının Anne Ve/Veya Babasına Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

            5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat eden sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için de yine birtakım kıstaslar mevcuttur. Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisse olmak zorundadır. Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorundadır. Yine anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şarttır.
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