SGK girişi olanlara derhal veriliyor! 5 bin 641 TL'ye çıktı! %75 hisse oranına göre... Halk arasında dul yetim maaşı olarak da bilinen ölüm aylığı Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte arttı. Vatandaşın vefatı halinde önceki yıllarda sigortalı olarak çalışması veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı almaya hak kazanmış olması durumunda hak sahipleri bazı koşulların uygunluğu durumunda ölüm aylığı alabiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetimlerin aylıklarına da açıklanan enflasyon oranı ile yüzde 8.45 artış yaşandı. Vefat eden kişinin gerekli koşulları taşıyan eşi, çocukları ve anne/babasına kurum tarafından maaş bağlanıyor.

EK ÖDEME DAHİL 5 BİN 641 LİRA



Yeni açıklanan enflasyon oranına göre dul ve yetim aylıkları temmuz ayında yüzde 8.45 arttı. Zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklenecek.

Buna göre de temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı ek ödeme ile birlikte 491 lira olacak. Yüzde 75 hisse oranına göre de en yüksek ölüm aylığı ek ödeme dahil 5 bin 641 liraya çıkacak.