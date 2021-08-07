Global sponsor oldu: Getir, Premier Lig takımlarından Tottenham'la anlaştı

Türk teknoloji girişimi Getir, bu yıl ocak ayında hizmet vermeye başladığı İngiltere'de, Premier Lig'in köklü futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur ile üç yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Getir, İngiltere, Hollanda, Fransa ve Almanya gibi önemli Avrupa ülkelerinde büyümesini sürdürürken uluslararası sponsorluk anlaşmaları yapmaya da devam ediyor.

Bu sene başında Londra'da hizmet vermeye başlamasının ardından kısa sürede Birmingham, Manchester, Brighton, Cardiff, Liverpool ve Bristol'da da faaliyete geçerek İngiltere pazarında hızla yükselen Getir, Tottenham Hotspur'un "Global Sponsoru" oldu.

Getir Birleşik Krallık Genel Müdürü Turancan Salur, anlaşma ile spora ve sporculara verdikleri destekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.