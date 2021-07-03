Konut finansmanına BDDK ayarı: 29 firma tasfiye oldu! "Bir çoğunun mal varlığı yok"





KENDİ İRADESİYLE TASFİYE OLMAK İSTEYEN FİRMALAR?

Güvence Tasarruf

Benimevim

Yenievim

Narevim

Kumbaraevim

Umutevim

Ezogelin Tasarruf

Pamukevim.

KAYIT TUTMAYAN VARDI

Faizsiz konut sistemi ile ilgili yasanın 7 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından BDDK şirketler için intibak sürecini başlattı ve 7 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapmaları şartını getirmişti. Kaynaklar, sektörde 35 şirketin olduğunu başvuruların gelmesinin ardından şirketlerin yasadaki şartlara uyumuna bakıldığını anlattı. Yasa ile getirilen şartlar içinde 100 milyon lira sermaye şartının yanısıra, kurumsal sistem, birliğe üye olma, üst yönetim standartlarının olduğunu anlatan yetkililer, 35 şirketten 21'inin bu standartlarla ilgisi olmadığının görüldüğünü ifade ettiler. Şirketlerin içinde müşteri ödemelerinin kayıtlarını tutmayan, muhasebe yapısı, kurumsal kaydı olmayan şirketler olduğunun görüldüğünü anlatan kaynaklar, "İntibak süreci 8 Nisan'da başladı, 6 ay süresi var. Standartlarla uzaktan yakından ilgisi olmayan şirketler buna rağmen intibaka başvurduklarını belirterek faaliyete devam edeceklerini söylüyorlardı. Ama şansı hiç yok. Vatandaş sıkıntı yaşamasın istiyoruz" dediler.

MAL VARLIĞI DA TASFİYEYE DAHİL

Faizsiz konut sisteminde bankalardaki mevduat gibi güvence sistemi bulunmuyor. Bankacılık sisteminde 150 bin liraya kadar mevduat güvencesi var. Ancak kaynaklar, herhangi bir mağduriyet yaratılmayacağını belirterek bütün alacaklar için kurucu ortaklar ile şirketlerin mal varlığının tasfiye komisyonu tarafından dikkate alınacağını söylediler.

ÇOĞUNUN VARLIĞI YOK

Altın günü sistemiyle çalışan ve özellikle ev, araba sahibi olmak isteyen dar gelirlilerden yıllık ortalama 5 milyar liralık tasarruf toplayan sektörde BDDK kararı sonrasında Fuzul, Emin Evim, Sinpaş, İmece için intibak sürecinin devam ettiği duyuruldu. Katılımevim, Mesken Finansla; Birevim de Çözüm Tasarrufla birleşme yoluyla intibakının sürdüğü açıklandı. Tasfiyesine karar verilen DoğruEvim ortağı Osman Avcıl, "Tasfiyesine karar verilen 21 şirketin bir çoğunun mal varlığı yok, oysa 20 bin civarında müşterisi var. BDDK bunlar için ne yapacak bilmiyoruz" diye konuştu.

Sektörün en büyük firmalarından Fuzul Ev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ise sistemde mevduat garantisinin olmadığına dikkat çekerken, "Ben çok mağdur olacağını düşünmüyorum. Bir kısmı müşterilerine kendileri ödeme yapar, bir kısmı da kalan firmalar içinde eritilebilir" dedi.