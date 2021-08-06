Yıllık izin kullanımında Yargıtay'dan flaş karar: Cumartesi günü yıllık izinden sayılır mı?

YARGITAY İŞVERENİ HAKLI BULDU

TRT Haber'de yer alan habere göre karar bir işçinin işverenine açtığı dava ile netleşti. İşçi, yıllık izinde olduğu dönemde cumartesi günü ücretinin de kendisine ödenmesini istedi. İşveren 'Cumartesi hafta tatili değil' diyerek, karşı dava açtı.