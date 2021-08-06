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    • Ekonomi
    • 06.08.2021 16:08
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    • 06.08.2021 16:08
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    Yıllık izin kullanımında Yargıtay'dan flaş karar: Cumartesi günü yıllık izinden sayılır mı?

    Yargıtay, çalışan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir karar verdi. Yıllık izin kullanımında cumartesi gününün izinden sayılıp sayılmayacağı Yargıtay'ın kararıyla birlikte netleşmiş oldu. Karara göre durum işçinin iş sözleşmesinde yer alan hükme bağlı olacak.

    Yıllık izin kullanımında Yargıtay’dan flaş karar

    Haftada 5 gün çalışılan iş yerlerinde cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak mı? Yargıtay bu konuda çalışanlara uyarı niteliğinde bir karar aldı. Karara göre "Cumartesi gününün yıllık izinden düşülmesi için iş sözleşmesinde 'hafta tatili' olarak belirtilmeli." denildi.

    YARGITAY İŞVERENİ HAKLI BULDU
    TRT Haber'de yer alan habere göre karar bir işçinin işverenine açtığı dava ile netleşti. İşçi, yıllık izinde olduğu dönemde cumartesi günü ücretinin de kendisine ödenmesini istedi. İşveren 'Cumartesi hafta tatili değil' diyerek, karşı dava açtı.

    Yerel mahkemede işçi kazansa da Yargıtay işvereni haklı buldu. Kararda işçinin iş sözleşmesine atıfta bulundu. Fiilen haftada 5 gün çalışılan ancak iş sözleşmesinde hiçbir hüküm olmayan hallerde cumartesi günlerinin yıllık izinden düşülemeyeceği belirtildi.
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        Haberler Ekonomi Yıllık izin kullanımında Yargıtay'dan flaş karar: Cumartesi günü yıllık izinden sayılır mı?