Orman yangınlarından etkilenenlerin SGK prim borçları 4 ay ertelendi

İş kazaları ve meslek hastalığı bildirimlerinin hariç tutulduğunu da belirten Bilgin, söz konusu illerdeki ödeme süresi geçmiş prim borçları, yapılandırma taksitleri ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin de 30 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi.