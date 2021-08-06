İzinlerinizi yeniden hesaplayın! Çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı! Cumartesi – Pazar günleri…

Çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı geldi! Yıllık izinde olan çalışanlar Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izinden sayılıp sayılmayacağını merak ediyor. Bir işçinin, yıllık izinde olduğu dönemde cumartesi günü ücretinin de kendisine ödenmesini istemesinin ardından Yargıtay konuyla ilgili bir karar verdi. İşte; milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin gelişmesi!
YARGITAY'DAN YILLIK İZİN KARARI!
Yargıtay bu konuda çalışanlara uyarı niteliğinde bir karar aldı:
"Cumartesi gününün yıllık izinden düşülmesi için iş sözleşmesinde "hafta tatili" olarak belirtilmeli."
Karar bir işçinin işverenine açtığı dava ile netleşti.
İşçi, yıllık izinde olduğu dönemde cumartesi günü ücretinin de kendisine ödenmesini istedi.
İşveren 'Cumartesi hafta tatili değil' diyerek, karşı dava açtı.
Yerel mahkemede işçi kazansa da Yargıtay işvereni haklı buldu. Kararda işçinin iş sözleşmesine atıfta bulundu. Fiilen haftada 5 gün çalışılan ancak iş sözleşmesinde hiçbir hüküm olmayan hallerde cumartesi günlerinin yıllık izinden düşülemeyeceği belirtildi. Karara göre 7 gün tatil yapan işçi, sadece pazar günü düşülerek 6 gün izin kullanmış sayılacak.