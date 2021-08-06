İzinlerinizi yeniden hesaplayın! Çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı! Cumartesi – Pazar günleri…

Çalışanları ilgilendiren yıllık izin kararı geldi! Yıllık izinde olan çalışanlar Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izinden sayılıp sayılmayacağını merak ediyor. Bir işçinin, yıllık izinde olduğu dönemde cumartesi günü ücretinin de kendisine ödenmesini istemesinin ardından Yargıtay konuyla ilgili bir karar verdi. İşte; milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin gelişmesi!