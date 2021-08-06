Yangın bölgeleri için mücbir sebep hali ilan edildi! Beyanname verme ve vergi ödeme süreleri ertelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, orman yangınlarından etkilenen ilçeler için mücbir sebep hali ilan ederken, bu ilçelerdeki mükelleflerin vergi yükümlülükleri ertelendi.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'dan itibaren ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin olarak, Bakanlık tarafından, Osmaniye'nin Kadirli ve merkez, Antalya'nın Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı, Mersin'in Aydıncık ve Silifke, Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan, Muğla'nın Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçelerinde mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulundu.