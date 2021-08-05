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    • Ekonomi
    • 06.08.2021 06:33
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    • 06.08.2021 07:36
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    CANLI döviz kurları son durum: 6 Ağustos Cuma dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro, sterlin kaç TL?

    6 Ağustos dolar ve euro fiyatları hakkında sabah saatlerinden itibaren araştırmalar hız kazandı. Haftanın son işlem gününde dolar euro alış satış fiyatları yatırımcıların takip ettiği konular arasında yer alıyor. Perşembe günü 8,30'a kadar gerileyen dolar kuru dün akşam 8,57 seviyesine yükseldi. Dolar kuru dün 29 Temmuz'dan bu yana ilk defa 8,57 seviyesini görmüş oldu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatı kaç TL? 6 Ağustos Cuma döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    6 Ağustos Cuma dolar ne kadar oldu?

    6 Ağustos dolar ve euro ne kadar? Yatırımcılar sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Haftanın son işlem gününde döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 5 Ağustos dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    6 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,5256

    Dolar satış: 8,5343

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,0869

    Euro Satış: 10,0971
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        Haberler Ekonomi CANLI döviz kurları son durum: 6 Ağustos Cuma dolar ne kadar oldu? Bugün dolar, euro, sterlin kaç TL?