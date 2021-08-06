Evde bakım parası hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 7 Ağustos!

6 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parasının hangi illerde yattığı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. 6 Ağustos itibariyle evde bakım maaşının yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Her ay farklı illerde farklı tarihler için ödenen evde bakım maaşını E-Devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz. İşte, 7 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi…
6 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde takvim.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
Ödemelerin ayın 15-30'u arasında yatırılması bekleniyor.
İşte merak edilen detaylar;
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.