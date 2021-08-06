Yabancı yatırımcılar rotayı Türkiye'ye çevirdi: 4.5 ayın en büyük yabancı girişi







Merkez Bankası verilerine göre yabancıların temmuz ayında swap kanalıyla Türkiye'ye girişi 1.5 milyar dolar, hisse senedi ve tahvildeki net alımı ise 400 milyon dolar oldu. Böylece temmuzda toplam 1.9 milyar dolarla ocaktan bu yana ilk kez aylık bazda net yabancı girişi gerçekleşti.