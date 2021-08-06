Yabancı yatırımcılar rotayı Türkiye'ye çevirdi: 4.5 ayın en büyük yabancı girişi

Ekonomik verilerdeki hızlı toparlanmanın devam edeceği ve önümüzdeki dönemde enflasyonla birlikte faizlerin de gerileyeceği beklentisi yabancı yatırımcıların rotayı Türkiye'ye çevirmesine neden oldu.
51.8 MİLYON DOLARLIK SATIŞI
Yabancılar 19-30 Temmuz tarihleri arasında devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 300.7 milyon dolarlık net alım, hisse senedinde ise 51.8 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Haftalık net yabancı girişi 249 milyon dolarla Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin yaşandığı 12-19 Mart haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Merkez Bankası verilerine göre yabancıların temmuz ayında swap kanalıyla Türkiye'ye girişi 1.5 milyar dolar, hisse senedi ve tahvildeki net alımı ise 400 milyon dolar oldu. Böylece temmuzda toplam 1.9 milyar dolarla ocaktan bu yana ilk kez aylık bazda net yabancı girişi gerçekleşti.