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    • Ekonomi
    • 06.08.2021 06:59
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    • 06.08.2021 06:59
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    Yabancı yatırımcılar rotayı Türkiye'ye çevirdi: 4.5 ayın en büyük yabancı girişi

    Ekonomik verilerdeki hızlı toparlanmanın devam edeceği ve önümüzdeki dönemde enflasyonla birlikte faizlerin de gerileyeceği beklentisi yabancı yatırımcıların rotayı Türkiye'ye çevirmesine neden oldu. Yabancılar 19-30 Temmuz tarihleri arasında devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 300.7 milyon dolarlık net alım, hisse senedinde ise 51.8 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

    4.5 ayın en büyük yabancı girişi

    Ekonomik verilerdeki hızlı toparlanmanın devam edeceği ve önümüzdeki dönemde enflasyonla birlikte faizlerin de gerileyeceği beklentisi yabancı yatırımcıların rotayı Türkiye'ye çevirmesine neden oldu.




    51.8 MİLYON DOLARLIK SATIŞI
    Yabancılar 19-30 Temmuz tarihleri arasında devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 300.7 milyon dolarlık net alım, hisse senedinde ise 51.8 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Haftalık net yabancı girişi 249 milyon dolarla Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin yaşandığı 12-19 Mart haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.




    Merkez Bankası verilerine göre yabancıların temmuz ayında swap kanalıyla Türkiye'ye girişi 1.5 milyar dolar, hisse senedi ve tahvildeki net alımı ise 400 milyon dolar oldu. Böylece temmuzda toplam 1.9 milyar dolarla ocaktan bu yana ilk kez aylık bazda net yabancı girişi gerçekleşti.



        REZERV ARTIŞI SÜRÜYOR
        Öte yandan Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artış hız kesmeden devam ediyor.




        Sabah'ın haberiine göre, toplam rezervler, 30 Temmuz haftasında 1 milyar 281 milyon dolar artarak 105 milyar 721 milyon dolarla 6 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Rezervlerde nisan sonundan bu yana yaşanan artışı 17.9 milyar dolara ulaştı.
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        Haberler Ekonomi Yabancı yatırımcılar rotayı Türkiye'ye çevirdi: 4.5 ayın en büyük yabancı girişi