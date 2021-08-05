5 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller! 2021 yılı evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

5 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller günün ilk saatlerinden bu yana çok araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Evde bakım aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Peki, 2021 yılı evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilen detaylar...

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

İşte merak edilen detaylar;