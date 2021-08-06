SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı enflasyon zammı oranı... O rakam netleşti! 2022 yılı en düşük memur ve emekli maaşı kaç TL?

Memur ve memur emeklisinin zam oranının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ilk toplantı bugün başladı. Asgari ücret görüşmelerinin sonrasında gelen ve devlet ile konfederasyonlar arasında oluşturulan en büyük toplu pazarlık sürecine girdik. Sözleşme, 4.2 milyon kamu işçisinin sosyal ve mali haklarını, 2 milyon emekli memurun 2 senelik zam oranlarını ve 1 milyonun üstünde kamu işçisinin 2 senelik mali haklarını direk etkileyecek. Memur-Sen, zam tekliflerini 2022 amacıyla yüzde 21, 2023 amacıyla yüzde 17 olarak açıkladı. Zam pazarlığının Ağustos ayının son haftasına kadar tamamlanması gerekiyor. Peki toplu sözleşme zammı beklentisi yüzde kaç?
EMEKLİLER İÇİN TALEPLER SIRALANDI
Emekli vatandaşlar tarafından istenen 10 farklı talep sıralandı.
Bu talepler;Aylıklar için yüzdelik zam yerine seyyanen zam talebi
E ödeme oranlarında artış, yüzde 4 ila 5 yerine 9 ila 10 arasında olsun.
AGİ ile eşitlensin.2000 yılı v daha sonrasında emekli olmak için hak kazanan vatandaşlara intibak düzenlemesi olsun.
Memurların maaşlarında kurum kaynaklı olarak meydana gelen emekli maaş farkları kapatılsın.
Bayram ikramiyeleri her yıl enflasyon oranlarına göre belirlensin.
Aile yardımları emekliler için de ödensin.
Sağlıkta katkı payları alınmasın.
Yaş bekleyen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlansınlar.
Yaş şartına bakılmadan herkes toplu taşımadan ücretsiz yararlansın.
Emekliler için tatil indirimleri verilsin.
Emekli maaş almak için beklenenlere verilen 3 aylık maaş kadar avans hizmeti hayata geçerken hali hazırda emekli olan vatandaşlar için de verilsin talepleri dikkatleri çekiyor.