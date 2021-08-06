SGK-SSK ve Bağkur emekli maaşı enflasyon zammı oranı... O rakam netleşti! 2022 yılı en düşük memur ve emekli maaşı kaç TL?

İŞÇİDEN EN DÜŞÜK BRÜT ÜCRET 4 BİN 800 LİRA OLSUN TALEBİ

İşçiler için 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk-İş ve Hak-İş en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ediyor.

Hükümet ise brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti. Protokolde sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi talepleri yer alıyor.