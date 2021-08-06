E-Devlet üzerinden de hemen sorgulayabilirsiniz! Ayın ikinci yarısında 30’una kadar hesaplara 1.798 TL yatıyor!

Evde bakım aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Devlet bakıma muhtaç olan vatandaşlar amacıyla maaş ödemesi yapıyor. 2021 senesinde maaşlar bin 798 TL olarak hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden ödemelerin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını denetim edebiliyorlar. Hem de aylığını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj seksiyonuna BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak ödemelerinin yatıp yatmadığını öğrenebilirler. Peki, 2021 senesi evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilen detaylar....