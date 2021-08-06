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    • Ekonomi
    • 07.08.2021 08:50
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    • 07.08.2021 08:50
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    E-Devlet üzerinden de hemen sorgulayabilirsiniz! Ayın ikinci yarısında 30’una kadar hesaplara 1.798 TL yatıyor!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım maaşı ödeme günü merak ediliyor. Bu konu Ağustos ayının ilk günlerinde çok araştırılanlar arasında yerini aldı. E-Devlet üzerinden evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Peki, 2021 yılı evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatırılmadı. Ağustos ayı ödemelerinin 15-30 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Ayın 15 ve 30’u arasında hesaplara 1.798 TL yatıyor! E-devlet üzerinden...

    Evde bakım aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Devlet bakıma muhtaç olan vatandaşlar amacıyla maaş ödemesi yapıyor. 2021 senesinde maaşlar bin 798 TL olarak hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden ödemelerin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını denetim edebiliyorlar. Hem de aylığını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj seksiyonuna BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak ödemelerinin yatıp yatmadığını öğrenebilirler. Peki, 2021 senesi evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilen detaylar....

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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        Haberler Ekonomi E-Devlet üzerinden de hemen sorgulayabilirsiniz! Ayın ikinci yarısında 30’una kadar hesaplara 1.798 TL yatıyor!
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