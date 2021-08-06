E-Devlet üzerinden de hemen sorgulayabilirsiniz! Ayın ikinci yarısında 30’una kadar hesaplara 1.798 TL yatıyor!

Evde bakım aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Devlet bakıma muhtaç olan vatandaşlar amacıyla maaş ödemesi yapıyor. 2021 senesinde maaşlar bin 798 TL olarak hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden ödemelerin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını denetim edebiliyorlar. Hem de aylığını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj seksiyonuna BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak ödemelerinin yatıp yatmadığını öğrenebilirler. Peki, 2021 senesi evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilen detaylar....
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.