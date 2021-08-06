Kamu işçisi maaş zammı son dakika: Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Seyyanen zam ne kadar, kaç TL olacak?

Kamu işçisi maaş zammı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Toplu sözleşme görüşmeleri hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ankara'da 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ile aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı yapıldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış talep etmişti. Peki, toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Seyyanen zam ne kadar, kaç TL olacak? İşte cevaplar...

TALEP BELLİ OLDU

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.