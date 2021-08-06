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    • Ekonomi
    • 06.08.2021 21:11
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    • 06.08.2021 21:11
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    Kamu işçisi maaş zammı son dakika: Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Seyyanen zam ne kadar, kaç TL olacak?

    Ağustos ayı geldi ve 700 bin işçi maaşlarına yapılacak zam oranını heyecanla beklemeye başladı. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında artış taleplerini iletmişti. Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki ilk toplantıyla başladı. Peki, toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Seyyanen zam ne kadar, kaç TL olacak? İşte kamu işçisi maaş zammı son dakika gelişmeleri...

    Seyyanen zam ne kadar, kaç TL olacak?

    Kamu işçisi maaş zammı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Toplu sözleşme görüşmeleri hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ankara'da 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ile aylıklarına 2022 ve 2023'te yapılacak zammın belirleneceği 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı yapıldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış talep etmişti. Peki, toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Seyyanen zam ne kadar, kaç TL olacak? İşte cevaplar...

    TALEP BELLİ OLDU

    Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

    MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN ZAM TALEBİNİ AÇIKLADI

    Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, kamu görevlileri için 600 lira seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için ise yüzde 17 artış talep etti.

    SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

    Daha önceki yıllarda olduğu gibi süreç iki tarafın ilk tekliflerini vermesiyle başlıyor. Genelde bu teklifler arasında fark bulunuyor, çünkü işçi tarafı en yüksek noktayı kamu tarafı da alt seviyeyi belirliyor. Sonraki aşamalarda kamu teklifini yukarı çekerken işçi tarafı da geriye doğru bir hamle yapıyor ve orta noktada buluşma sağlanıyor. Bu yılda iki tarafın tekliflerini revize etmesiyle bir orta noktada buluşulacağını bekliyoruz.

        FARK KAPANIR MI?

        Tekliflere baktığımızda aslında düğümü çözecek noktanın ilk 6 aylık teklif olduğunu söyleyebiliriz. Hükümet burada 6 aylık enflasyon olan yüzde 8.45 oranının biraz üzerinde bir teklif vermiş oldu. İşçiler ise yüzde 20 oranını istiyor. Bu aradaki 11 puanlık farkın iki tarafında revizeleriyle kapanmasını bekliyoruz.

        Bu noktaya ilaveten düşük maaşlı olanlara seyyanen zam noktasında da fark bulunuyor. Buradaki revizelerle sonucun alınacağı bekliyoruz. Çünkü asıl fark ilk 6 aylık tekliflerde bulunuyor. Burada yapılacak bir anlaşma sözleşmenin uzlaşı ile biteceğini gösterecek. O yüzden asıl görüşmelerin ilk 6 aylık teklifler üzerinde olmasını bekliyoruz.

        Emekliler ne istiyor?

        *Yüzdeli zamlara ilaveten seyyanen zam yapılsın

        * Aile yardımı emeklilikte de devam etsin.

        * Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.

        * Bayram ikramiyesi artışı kurala bağlansın.

        * Kamunun eğitim ve dinlenme tesisleri yüzde 50 indirimli olsun.

        * Emeklilik için yaşı bekleyenler Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.

            Memurlar ne istiyor?

            *Yüzdeli zamlara ilaveten seyyanen zam yapılsın

            *Sözleşmeli personel kadroya geçirilsin.

            *Gelir vergisi kesintisi yüzde 15 ile sabitlensin.

            *Bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de ödensin.

            *Emekli ikramiyesinin hesabına 1 tam yılı aşan süreler de dahil edilsin.

            KAMU İŞÇİSİNİN ZAM PAZARLIĞINDA KRİTİK HAFTA

            Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren zam görüşmelerinde hükümetin işçi heyetine yeni zam teklifini sunması bekleniyor.

            Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreç devam ediyor.

            Önceki dönemlerden farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

            Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.
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            Haberler Ekonomi Kamu işçisi maaş zammı son dakika: Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Seyyanen zam ne kadar, kaç TL olacak?
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