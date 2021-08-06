Türkiye'de orman yangınları! Alevlerin sardığı bölgelerdeki turizmciler: Rezervasyonlarınızı iptal ettirmeyin

Rezervasyonların yüzde 30'u iptal edilirken, yeni rezervasyon akışının da durduğu belirtiliyor. Esnaf ve yöre halkının turizmden ciddi bir gelir sağladığına dikkat çeken uzmanlar, "Bölgeye destek olmak istiyorsanız rezervasyonlarınızı iptal etmeyin" çağrısı yapıyor.
ESNAFA DESTEK OLALIM
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi nedeniyle bölge esnafının zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, "Yasaklar gevşedi tam işler açıldı, esnafımız biraz rahat nefes alacak derken yangınlar başladı. Bu yangınlar biraz kontrol altına alındı derken şimdi de provokatif videolar yayılıyor" dedi.