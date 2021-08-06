6 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Otokar
|346,50
|330,20
|4,94
|Gözde Girişim
|5,86
|5,62
|4,27
|Tofaş Oto. Fab.
|39,00
|37,58
|3,78
|Şok Marketler Ticaret
|12,01
|11,68
|2,83
|Netaş Telekom.
|20,60
|20,10
|2,49
|Borusan Yat. Paz.
|313,50
|306,80
|2,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,33
|7,20
|1,81
|Sasa Polyester
|30,18
|29,66
|1,75
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Şişe Cam
|8,00
|7,87
|1,65
|TAV Havalimanları
|22,08
|21,74
|1,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,14
|23,80
|1,43
|Parsan
|28,76
|28,36
|1,41
|Kerevitaş Gıda
|4,62
|4,56
|1,32
|Çimsa
|24,82
|24,50
|1,31
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|1,81
|1,10
|Karsan Otomotiv
|3,99
|3,95
|1,01
|Enka İnşaat
|9,48
|9,39
|0,96
|Kartonsan
|53,15
|52,65
|0,95
|Şekerbank
|1,07
|1,06
|0,94
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hedef Girişim
|2,75
|2,84
|-3,17
|Çemaş Döküm
|1,32
|1,36
|-2,94
|İş Fin.Kir.
|3,16
|3,24
|-2,47
|Esenboğa Elektrik
|30,34
|31,02
|-2,19
|İndeks Bilgisayar
|6,33
|6,44
|-1,71
|MLP Sağlık
|24,58
|24,92
|-1,36
|Koza Altın
|108,10
|109,50
|-1,28
|Logo Yazılım
|37,78
|38,24
|-1,20
|Aksa
|16,51
|16,68
|-1,02
|Oyak Çimento
|7,05
|7,12
|-0,98
|Enerjisa Enerji
|10,49
|10,59
|-0,94
|RTA Laboratuvarları
|21,30
|21,50
|-0,93
|Selçuk Ecza Deposu
|8,68
|8,76
|-0,91
|Vestel Beyaz Eşya
|46,18
|46,60
|-0,90
|Torunlar GMYO
|3,54
|3,57
|-0,84
|Alarko GMYO
|21,34
|21,52
|-0,84
|Fenerbahçe Futbol
|36,00
|36,30
|-0,83
|Galatasaray Sportif
|3,77
|3,80
|-0,79
|Afyon Çimento
|3,84
|3,87
|-0,78
|Koç Holding
|20,94
|21,10
|-0,76