Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.08.2021 13:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.08.2021 13:51
    ABONE OL

    6 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    6 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Peki, 6 Ağustos 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    6 Ağustos Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Otokar 346,50 330,20 4,94
    Gözde Girişim 5,86 5,62 4,27
    Tofaş Oto. Fab. 39,00 37,58 3,78
    Şok Marketler Ticaret 12,01 11,68 2,83
    Netaş Telekom. 20,60 20,10 2,49
    Borusan Yat. Paz. 313,50 306,80 2,18
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,33 7,20 1,81
    Sasa Polyester 30,18 29,66 1,75
    İhlas Holding 0,59 0,58 1,72
    Şişe Cam 8,00 7,87 1,65
    TAV Havalimanları 22,08 21,74 1,56
    Kordsa Teknik Tekstil 24,14 23,80 1,43
    Parsan 28,76 28,36 1,41
    Kerevitaş Gıda 4,62 4,56 1,32
    Çimsa 24,82 24,50 1,31
    Emlak Konut GMYO 1,83 1,81 1,10
    Karsan Otomotiv 3,99 3,95 1,01
    Enka İnşaat 9,48 9,39 0,96
    Kartonsan 53,15 52,65 0,95
    Şekerbank 1,07 1,06 0,94

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Hedef Girişim 2,75 2,84 -3,17
    Çemaş Döküm 1,32 1,36 -2,94
    İş Fin.Kir. 3,16 3,24 -2,47
    Esenboğa Elektrik 30,34 31,02 -2,19
    İndeks Bilgisayar 6,33 6,44 -1,71
    MLP Sağlık 24,58 24,92 -1,36
    Koza Altın 108,10 109,50 -1,28
    Logo Yazılım 37,78 38,24 -1,20
    Aksa 16,51 16,68 -1,02
    Oyak Çimento 7,05 7,12 -0,98
    Enerjisa Enerji 10,49 10,59 -0,94
    RTA Laboratuvarları 21,30 21,50 -0,93
    Selçuk Ecza Deposu 8,68 8,76 -0,91
    Vestel Beyaz Eşya 46,18 46,60 -0,90
    Torunlar GMYO 3,54 3,57 -0,84
    Alarko GMYO 21,34 21,52 -0,84
    Fenerbahçe Futbol 36,00 36,30 -0,83
    Galatasaray Sportif 3,77 3,80 -0,79
    Afyon Çimento 3,84 3,87 -0,78
    Koç Holding 20,94 21,10 -0,76

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Rezil sözler: Afganlar yerine Ukraynalı bayanlar gelsin
    Haberler Ekonomi 6 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?