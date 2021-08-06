Çeyrek görünümlü yarım gram altın (Ekonomi haberleri)

Düğünde gelin ve damada takı takmak isteyen vatandaşlar, gram altın yerine ise yarım gram altına yöneldi. 830 TL değerindeki çeyrek altın ve 500 TL değerindeki gram altın değil, 250 TL bandında satılan yarım gram altın tercih ediliyor. Yarım gram nedeniyle satış karlarının azaldığına vurgu yapan Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, "Eskiden düğünlerde yakınlara yarım, tanıdıklara da çeyrek altın takılırdı. Artık çeyrek altını yakınlarına bile götürebilen kalmadı. Son dönemde daha çok gram altın götürülmeye başlandı" dedi.



İŞLERİ GARANTİ

"İş Yaşamına En Yakın Üniversite" vizyonu ile 1999 yılında kurulan İstanbul Okan Üniversitesi'nde uygulanan "İş yaşamına Hazırlık Programı' sayesinde mezunların daha kolay iş bulması sağlanıyor. 20 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan, şu bilgileri verdi: Öğrencilerimize birinci sınıftan başlayarak işletmelerde staj yapma olanağı sağlıyoruz. Öğrenciler, tecrübe kazanıp iş hayatına hazırlıklı hale geliyorlar. Mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler arasında önde geliyoruz. Öğrencilerimizin yüzde 80'i mezun olur olmaz iş yaşamına atılıyor" dedi. Ar-Ge'ye büyük önem verdiklerine vurgu yapan Okan, "Ülkemizin ilk otonom aracını geliştirdik. Üniversite sanayi iş birliği ile katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz, ülkemiz böyle kalkınacak" dedi.



TURKİSH CARGO DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, haziran ayındaki performansı ile dünyanın ilk 3 hava kargo markasından biri olma hedefine ulaştı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA'nın yayınladığı verilere göre; geçtiğimiz yılın aynı döneminde 6'ncı sırada yer alan Turkish Cargo, bu yılın haziran ayında Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu'nun en büyük markalarını geride bırakarak 3'üncü sıraya yükseldi.Hava yoluyla taşınan kargo tonajının kat edilen kilometreye çarpımıyla elde edilen FTK (Freight Tonne Kilometres) verilerine göre şirket haziran ayında yüzde 5.7 pazar payı ile en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.



KARADENİZ'E İLGİ ARTTI

Muğla ve Antalya'daki yangınlar nedeniyle tatilcilerin yangın bölgesi yerine rotayı Doğu Karadeniz Bölgesi'ne çevirdiği ve son dönemde bu nedenle turistik tesislerde rezervasyonların yüzde 100'e yaklaştığı belirtildi. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Doğu Karadeniz Bölgesinde 2021 turizm yılı şuana kadar gayet başarılı bir şekilde sürdüğünü belirterek Akdeniz Bölgesinde meydana gelen orman yangınlarının ardından tatilcilerin genelde Doğu Karadeniz Bölgesini tercih etmeye başladığını söyledi.