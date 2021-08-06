6 ayla 10 ay arası ödeniyor! Hesaplara gün içerisinde 2840 TL ek ödeme: Kontrol eden hemen alacak…

Tek tek açıklandı. Hesaplara da anında yatıyor. İşsizlik maaşı hesaplamasında bir bireyin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ının altında olamaz. En yüksek işsizlik maaşı ise gene brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemez. Bu ücretten yalnızca damga vergisi kesiliyor. Buna göre işsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 420 lira en yüksek 2 bin 840 lira olabilir. Hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içersinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.