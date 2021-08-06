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    • Ekonomi
    • 07.08.2021 08:50
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    • 07.08.2021 08:50
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    6 ayla 10 ay arası ödeniyor! Hesaplara gün içerisinde 2840 TL ek ödeme: Kontrol eden hemen alacak…

    Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden tespit edilen başka ödenekler de belli olmaya başladı. İşsizlik maaşı da merak edilen ücretlerden biri. Buna göre 2021 senesinde alınabilecek en düşük işsizlik maaşı bin 420 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 lira oldu. İşsiz kalan neredeyse her insanın isteği işsizlik maaşı almaktır. Çünkü işsizlik maaşı hiç değilse yeni iş alana kadar kişilerin hayatlarını idame edebilmelerinde yardımcıdır. İşsizlik maaşı almak sanıldığı kadar basit değildir. Kişilerin işsizlik maaşı almaya uygun olup olmadıkları çok önemlidir. İşsizlik ödeneği işsiz kalan her bireye verilmez.

    takvim.com.tr
    Hesaplara gün içerisinde 2840 TL ek ödeme: Kontrol eden hemen alacak…

    Tek tek açıklandı. Hesaplara da anında yatıyor. İşsizlik maaşı hesaplamasında bir bireyin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ının altında olamaz. En yüksek işsizlik maaşı ise gene brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemez. Bu ücretten yalnızca damga vergisi kesiliyor. Buna göre işsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 420 lira en yüksek 2 bin 840 lira olabilir. Hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içersinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.

    Kimler işsizlik maaşı alabilir?

    Kendi heves ve eksikliği dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç sene içersinde en az 600 gün vakit ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı amacıyla müracaatte bulunabilir.

    İsizlik maaşı müracaatı nasıl yapılır?

    Hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içersinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içersinde müracaatlmaması halinde, müracaatte gecikilen vakit, toplam hak sahipliği vakitsinden düşülmektedir.

        İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi amacıyla sigortalı işsizlerin iş almaya hazır halde olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği müracaatı ile bireyin iş arayan kaydı yapılmakta ya da güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile müracaat yapılması olanağı bulunmamaktadır.

        6 ayla 10 ay arası ödeniyor

        İşsizlik maaşının zamanını ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 sene içersinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay vakit ile işsizlik maaşı ödeniyor.


        İşsizlik maaşı nasıl alınır?

        İşsiz kalan neredeyse her insanın isteği işsizlik maaşı almaktır. Çünkü işsizlik maaşı hiç değilse yeni iş alana kadar kişilerin hayatlarını idame edebilmelerinde yardımcıdır. İşsizlik maaşı almak sanıldığı kadar basit değildir. Kişilerin işsizlik maaşı almaya uygun olup olmadıkları çok önemlidir. İşsizlik ödeneği işsiz kalan her bireye verilmez. İşsizlik maaşı alabilmek için belirli adımlara uymak gereklidir. İşsiz kalan kişilerin araştırdıkları işsizlik maaşını alabilmek için ilk yapmak gereken başvuruda bulunmaktadır. Eğer işsizlik maaşı almak isteniyorsa kişinin uygun bir şekilde işsizlik maaşı başvurusunda bulunması gereklidir.
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        Haberler Ekonomi 6 ayla 10 ay arası ödeniyor! Hesaplara gün içerisinde 2840 TL ek ödeme: Kontrol eden hemen alacak…
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