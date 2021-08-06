6 ayla 10 ay arası ödeniyor! Hesaplara gün içerisinde 2840 TL ek ödeme: Kontrol eden hemen alacak…

Tek tek açıklandı. Hesaplara da anında yatıyor. İşsizlik maaşı hesaplamasında bir bireyin alabileceği en düşük işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ının altında olamaz. En yüksek işsizlik maaşı ise gene brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemez. Bu ücretten yalnızca damga vergisi kesiliyor. Buna göre işsizlik maaşları damga vergisi kesilmeden en düşük bin 420 lira en yüksek 2 bin 840 lira olabilir. Hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içersinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.
Kimler işsizlik maaşı alabilir?
Kendi heves ve eksikliği dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç sene içersinde en az 600 gün vakit ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı amacıyla müracaatte bulunabilir.
İsizlik maaşı müracaatı nasıl yapılır?
Hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içersinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içersinde müracaatlmaması halinde, müracaatte gecikilen vakit, toplam hak sahipliği vakitsinden düşülmektedir.