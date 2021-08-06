Bankalara akın etti! Parası olanlar yaşadı! 30.000-50.000 ve 100.000 TL’nin 30 günlük faiz getirisi ne kadar olur?

30.000-50.000 ve 100.000 TL aylık faiz getirisi oldukça merak ediliyor. Son dönemde bankaların faizleri yükseltmesiyle beraber vatandaşlar birikimlerini vadeli mevduat hesabına koyarak değerlendiriyor. Bu anlamda %19,50 ve %19,20 faiz oranları ise oldukça cazip. Mevduat faiziyle birlikte, herhangi bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların kişilerden faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir. Siz de bankaların mevduat hesaplarını kullanarak belirlenen faiz oranları üzerinden gelir elde edebilirsiniz.
30.000 TL 30 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ
50.000 TL 30 GÜNLÜK FAİZ GETİRİSİ