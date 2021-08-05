Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yazdı: Herkes işten çıkartılacak algısı tutmadı

YASAK KALKTI TEŞVİK GELDİ

1 Temmuz tarihi itibariyle özellikle fesih yasağının ortadan kalkması ve kısa çalışma ödeneğinin bitmesi sebebiyle istihdama teşvik de gelmiş oldu. Başta yeme içme sektörü olmak üzere hizmetler ve turizm sektörlerinde normalleşmeyle birlikte canlanma yaşanması yeni eleman ihtiyacını da doğurmuş oldu. Bu sektörler başta olmak üzere mevcut elemanlarını artıran işletmeler teşvikten de yararlanmış olacak.