Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yazdı: Herkes işten çıkartılacak algısı tutmadı

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim ve vergi teşviki ile yeni işçi alan firmalara 1.556 lira destek verilecek. Böylece işçinin asgari ücret üzerinden tüm vergi ve primlerini devlet karşılayacak Pandemi ile birlikte başlayan destekler ihtiyaçlara göre devam ediyor. 2020 yılının Mart ayında başlayan ve yaklaşık 661 milyar lirayı bulan destek paketlerine şimdi bir yenisi daha eklendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yıl sonuna kadar yeni işçi alımlarında tüm vergi ve primlerin devlet tarafından 1 yıl boyunca karşılanacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, "İstihdamın desteklenmesi, işgücü maliyetlerinin azaltılması amacıyla çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.
Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz" açıklaması yapmıştı.