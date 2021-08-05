Para ödemeden başvuru yapın! İngiltere, Fransa, Almanya iş ilanları! Kuryeden yöneticiye yüzlerce yurt dışı iş ilanı…

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sık sık bünyesine personel alımı yapan Getir'e başvurular Kariyer net, LinkedIn veya Getir Global üzerinden alınıyor. İngiltere, Fransa ve Almanya başvuruları için ise özellikle LinkedIn ve Getir Global sayfalarında bulunan ilanların takip edilmesi gerekiyor.

Getir Global'de Amsterdam'dan başlayarak Türkiye de dahil olmak üzere birçok şehirde iş ilanı bulunabiliyor. Bunun için siteden açık pozisyonların takip edilmesi, şartların detaylı bir şekilde okunması ve sonrasında çıkacak başvuru formuna gerekli bilgilerin yazılması gerekiyor. Daha sonra başvuru formunu göndererek süreci tamamlayabilirsiniz.

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