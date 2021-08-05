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    • Ekonomi
    • 05.08.2021 14:44
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    • 05.08.2021 14:44
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    Para ödemeden başvuru yapın! İngiltere, Fransa, Almanya iş ilanları! Kuryeden yöneticiye yüzlerce yurt dışı iş ilanı…

    Kuryeden yöneticiye kadar yüzlerce yurt dışı iş ilanı yoğun ilgi görüyor. Yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlar İngiltere, Fransa, Almanya iş ilanları hakkında araştırma yapıyor. Her yıl yurt dışına binlerce kişi çalışmaya gidiyor. Gurbette çalışma fırsatı yakalamak isteyen iş sahibi olmayan vatandaşlar da yurt dışı iş ilanlarını araştırıyor. İşte; İngiltere, Fransa, Almanya iş ilanları!

    takvim.com.tr
    Para ödemeden başvuru yapın! İngiltere, Fransa, Almanya iş ilanları!

    Avrupa ülkelerinde çalışmak isteyen vatandaşlar yurt dışı iş ilanları hakkında araştırma yapıyor. Para ödemeden başvuru yapabileceğiniz iş ilanları arama motorlarında sorgulanıyor. İngiltere, Fransa, Almanya iş ilanları duyuruldu. Para ödemeden birçok şehirde çalışmak için kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz.

    İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA İŞ İLANLARI!

    Getir, bünyesini büyütmeye devam ediyor. Faaliyetlerine İstanbul ile başlayan ve daha sonra 2 sene içinde 81 ilde hizmet vermeye başlayan Getir, yurtdışına da açıldı.

    İlk olarak Londra'da, ardından Paris ve Berlin'de hizmet vermeye başlayan Getir'e alımlar devam ediyor. Yurtdışına açılmak ve orada çalışmak isteyen vatandaşların ilgisini çeken ilanlar yayımlanmaya devam ediyor.

    Getir, kendi bünyesinde farklı kadrolara personel alımı yapıyor. Bu alanlar arasında:

    Muhasebe Uzmanı

    Müşteri Hizmetleri Operasyon

    Kiralama Yöneticisi

    Filo Yöneticisi / Yönetmeni

        Satış Muhasebe Ekip Lideri

        Bayi İlişkileri Uzman

        Eğitim Uzmanı

        Sürüş Güvenliği Uzmanı

        Kurye

        Motokurye pozisyonları mevcut.

        BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Sık sık bünyesine personel alımı yapan Getir'e başvurular Kariyer net, LinkedIn veya Getir Global üzerinden alınıyor. İngiltere, Fransa ve Almanya başvuruları için ise özellikle LinkedIn ve Getir Global sayfalarında bulunan ilanların takip edilmesi gerekiyor.

        Getir Global'de Amsterdam'dan başlayarak Türkiye de dahil olmak üzere birçok şehirde iş ilanı bulunabiliyor. Bunun için siteden açık pozisyonların takip edilmesi, şartların detaylı bir şekilde okunması ve sonrasında çıkacak başvuru formuna gerekli bilgilerin yazılması gerekiyor. Daha sonra başvuru formunu göndererek süreci tamamlayabilirsiniz.

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        Haberler Ekonomi Para ödemeden başvuru yapın! İngiltere, Fransa, Almanya iş ilanları! Kuryeden yöneticiye yüzlerce yurt dışı iş ilanı…