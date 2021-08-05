Para ödemeden başvuru yapın! İngiltere, Fransa, Almanya iş ilanları! Kuryeden yöneticiye yüzlerce yurt dışı iş ilanı…

Avrupa ülkelerinde çalışmak isteyen vatandaşlar yurt dışı iş ilanları hakkında araştırma yapıyor. Para ödemeden başvuru yapabileceğiniz iş ilanları arama motorlarında sorgulanıyor. İngiltere, Fransa, Almanya iş ilanları duyuruldu. Para ödemeden birçok şehirde çalışmak için kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz.
İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA İŞ İLANLARI!
Getir, bünyesini büyütmeye devam ediyor. Faaliyetlerine İstanbul ile başlayan ve daha sonra 2 sene içinde 81 ilde hizmet vermeye başlayan Getir, yurtdışına da açıldı.
İlk olarak Londra'da, ardından Paris ve Berlin'de hizmet vermeye başlayan Getir'e alımlar devam ediyor. Yurtdışına açılmak ve orada çalışmak isteyen vatandaşların ilgisini çeken ilanlar yayımlanmaya devam ediyor.
Getir, kendi bünyesinde farklı kadrolara personel alımı yapıyor. Bu alanlar arasında:
Muhasebe Uzmanı
Müşteri Hizmetleri Operasyon
Kiralama Yöneticisi
Filo Yöneticisi / Yönetmeni