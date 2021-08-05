SON DAKİKA: Turkish Cargo'dan büyük başarı! Dünyada üçüncü sıraya yükseldi

IATA'nın verilerine göre dünyanın ilk üç hava kargo taşıyıcı şirketinden biri olan Turkish Cargo, haziran ayında hava yoluyla taşınan kargo tonajının kat edilen kilometreye çarpımıyla elde edilen FTK (FreightTonneKilometres) verileriyle yüzde 5,7 pazar payı ile en iyi 25 hava kargo şirketi arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.