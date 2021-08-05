Eylül ayına kadar başvurana borç morç yok! 36 aya kadar seçeneği! Başvurmak için elinizi çabuk tutun…

Eylül ayına başvuru yapan vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor. Borcu olan vatandaşlar SGK'ya başvuru yaparak borçlarını temizlemek istiyor. Yapılandırma başvurusunu erkenden yaparak ve borcunuzu erken ödeyerek, yapılandırma ile birlikte eklenen katsayının eklenmesini engelleyebilir ve daha düşük ödeme yapabilirsiniz. İşveren ve sigortalılar borçlarını ikişer aylık taksitler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek.
Borç yapılandırma yasası en çok KYK kredi borcu olanları sevindirirken 2021 borç yapılandırma başvurusu için son gün olarak 31 Ağustos 2021 tarihi belirlendi.
İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılması gerekiyor. Devlete olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar 31 Ağustos 2021'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor.
KİMLER FAYDALANACAK?
Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şu şekilde;
1. Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları, öğrenci kredisi borçları yeniden yapılandırılması yapılacak.
2. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılabilecek.
3. Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında bulunuyor.
4. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin bazı alacakları da yapılandırılması mümkün.