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    • Ekonomi
    • 05.08.2021 12:11
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    • 05.08.2021 12:11
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    Eylül ayına kadar başvurana borç morç yok! 36 aya kadar seçeneği! Başvurmak için elinizi çabuk tutun…

    Borcu olan vatandaşlara müjdeli haber! SGK borçları olan vatandaşlar Eylül ayına kadar başvuru yaptığı takdirde, yapılandırma ile birlikte eklenen katsayının eklenmesi engellenecek. Böylelikle borcunuzu öderken daha düşük bir miktar ödeyebileceksiniz. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler E-Devlet üzerinden veya sosyal güvenlik merkezlerine başvuruda bulunabilecek. Peki; SGK borç yapılandırmadan kimler faydalanabilecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Eylül ayına kadar başvurana borç morç yok! 36 aya kadar seçeneği!

    Eylül ayına başvuru yapan vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor. Borcu olan vatandaşlar SGK'ya başvuru yaparak borçlarını temizlemek istiyor. Yapılandırma başvurusunu erkenden yaparak ve borcunuzu erken ödeyerek, yapılandırma ile birlikte eklenen katsayının eklenmesini engelleyebilir ve daha düşük ödeme yapabilirsiniz. İşveren ve sigortalılar borçlarını ikişer aylık taksitler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek.

    Borç yapılandırma yasası en çok KYK kredi borcu olanları sevindirirken 2021 borç yapılandırma başvurusu için son gün olarak 31 Ağustos 2021 tarihi belirlendi.

    İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılması gerekiyor. Devlete olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar 31 Ağustos 2021'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

    KİMLER FAYDALANACAK?

    Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şu şekilde;

    1. Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları, öğrenci kredisi borçları yeniden yapılandırılması yapılacak.

    2. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılabilecek.

    3. Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında bulunuyor.

    4. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin bazı alacakları da yapılandırılması mümkün.

        5. Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni olacak.

        6. Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılabilecek.

        KATSAYI UYGULANMAYACAK!

        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, "Borcu olan vatandaşların bu fırsattan yararlanmalı. Milyonlarca vatandaşın elini rahatlatacak imkân ve ödeme kolaylıkları başta olmak üzere yapılandırma fırsatları sunuluyor. Yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacak.

        Borçlarını tecil ettiren, taksit ödemesi sürenler de yapılandırmadan yararlanabilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarma yasağının sona ermesiyle işten çıkan sayında artış yaşanacağı söyleniyordu fakat geçtiğimiz yıllara göre bu dönemde sigortalı sayısı arttı" dedi. Sigorta primlerinin toplanmasında da Yapılandırma Kanunu ile vatandaşlara kolaylıklar sağlandığını belirten SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "17 Kasım 2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında 101 Milyar TL alacağımız yapılandırılmıştı.

        Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre 9 Haziran 2021'de yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile Kurumumuz alacakları için yeni bir yapılandırma imkânı getirildi. Yapılandırmanın kapsamı oldukça geniş tutularak 2021 Nisan ayı ve öncesine ait neredeyse tüm alacaklarımız yapılandırmaya dahil edildi.

        Gerek taksit süresinin uzunluğu ve toplamda 36 aya kadar ödeme süresi, peşin ödeme avantajı, gerekse kredi kartıyla ödeme, elektronik ortamda başvuru imkânı gibi yollarla işverenlerimize ve sigortalılarımıza gerekli tüm kolaylıkları sunduk. Peşin veya iki taksitle ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi halinde çok avantajlı ödeme planları sunuldu" diye konuştu.

            BAŞVURU NASIL YAPILIR?

            Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin nerelere başvuracağını açıklayan Yılmaz şunları söyledi: "İşverenler; e-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları; e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenler ise e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurabilecekler.

            Başvuruların takibini işverenler e-sigorta, 4/b kapsamındaki (BAĞ-KUR) sigortalılar ile GSS borçluları e-Devlet üzerinden, yapılandırılan borçlarını, taksit tutarlarını ve ödeme vadelerini görebilecek. E-sigorta ve e-Devlet üzerinden ödeme planlarını görüntüleyen sigortalı ve işverenlerimiz, ödeme planları banka ekranlarına yansıtılacağı için tebligat beklemeden direkt olarak banka üzerinden borçlarını ödeyebilecekler."

            KAÇ TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK?

            Yılmaz, borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımız, Kanundaki vade farkı ödenmek suretiyle; ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebileceklerdir. Burada dikkatten kaçmaması gereken nokta, ödemelerin 2 ayda bir yapılmasıdır. Dolayısıyla 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaşımız borcunu 36 ayda ödeyecektir. Yani 3 yıla yayılan bir ödeme planı söz konusu olabilecektir" şeklinde konuştu.
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            Haberler Ekonomi Eylül ayına kadar başvurana borç morç yok! 36 aya kadar seçeneği! Başvurmak için elinizi çabuk tutun…