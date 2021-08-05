Bankacılık okulu eğitime başladı (Ekonomi haberleri)

Ziraat Bankası Bankacılık Okulu ile Ziraat Katılım Bankası Katılım Bankacılığı Okulu'nun yeni eğitim dönemleri başladı. Törende konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar 157 yıldır ekonominin ve finans sektörünün en önemli aktörlerinden biri olduklarına işaret ederek, "Bugün 1 trilyon lirayı aşan aktif büyüklüğümüz ile Türkiye'nin en büyük bankasıyız. Misyonumuzu sürdürürken, en önemli aktifimizi ise insan kaynağımız olarak görüyoruz. Kökleri 95 yıl öncesine dayanan, 1989'da güncel adını alan 'Ziraat Bankası Bankacılık Okulu', sektörde bilinen, kaliteli ve profesyonel eğitim veren bir marka eğitim kurumu olmuştur." ifadesini kullandı.

BİTMEYEN KONUTUN PARASI BANKADAN

Yarım kalmış konut projelerinin mağdurlarını sevindiren karar istinaf mahkemesinden geldi. Bankadan kredi çekerek inşaat firmasına veren sonra da konutunhu alamayan binlerce vatandaş için emsal olacak kararda bitmeyen evin sorumluluğunun bankada da olduğu belirtilerek vatandaşın parası geri ödendi. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, "Eğer banka kredi vermişse tüketiciyi de korumuş oluyor. Banka orada kefil oluyor." dedi.

KURUMUŞ DOMATES AVRUPA YOLUNDA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarımsal üretim merkezi konumunda bulunan Şanlıurfa'da üretilen domatesler, kavurucu sıcaklarda kurutulup Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarındaki sofralara ulaştırılıyor. Siverek ilçesinin Karacadağ Bölgesi ile Fırat Nehri çevresinde mart ayında ekilen ve doğal kaynak sularıyla yetiştirilen domatesler, zorlu geçen bir sürecin ardından hasat ediliyor. Kadın işçiler tarafından kasalara doldurulan domatesler, iki parçaya bölünerek toprak zemin üstüne serilmiş beyaz örtüde kurumaya bırakılıyor. Üzerlerine kükürt veya tuz serpilen domatesler, yaklaşık bir hafta güneş altında kurutulduktan sonra ayrıştırılmak üzere fabrikaya gönderiliyor. Bölgede üretilerek kurutulan yaklaşık 3 bin ton domates, yurt dışına gönderiliyor.

1 MiLYON OTOMOBİL ÜRETTİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 senesi Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2020 yılında 1 milyon 110 bin 711 adet otomobil, 9 milyon 733 bin 466 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 1 milyon 104 bin 389 adet kombi, 103 milyon 905 bin 993 litre kolonya, 206 milyon 909 bin 671 ton hazır beton ve 4 milyar 644 milyon 346 bin 447 TL'lik tıbbi ilaçlar üretildi. Girişimlerin ürünlerden yaptıkları satış 2020 yılında 2 trilyon 503 milyar 774 milyon TL oldu. Bu değer 2019 yılında 2 trilyon 47 milyar 5 milyon TL iken 2018 yılında 1 trilyon 763 milyar 373 milyon TL olarak gerçekleşti. Satış tutarının yüzde 14,2'sini gıda ürünleri oluşturdu.

MOBİLYA DÜNYASI BULUŞTU

Dünyanın en büyük, Türkiye'nin ise tek uluslararası mobilya fuarı olan CNR 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, ziyarete açıldı. Pandemi sonrasında düzenlenen ilk fuar olması nedeniyle yoğun bir ilgi ile karşılaşan fuar, özellikle Amerika ve Afrikalıların akınına uğradı. Fuarın ilk günü ziyaretçilerin yüzde 60'ını yabancı satın almacılar oluşturdu. CNR Mobilya Fuarı, bu yıl yerli ve yabancı 135 ülkeden 1600'ün üzerinde markaya ve 150 binin üzerinde satın almacıya ev sahipliği yapıyor. Fuar bu yıl Amerikalı ve İsrailli alım heyetleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.