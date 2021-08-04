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    • Ekonomi
    • 04.08.2021 09:18
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    • 04.08.2021 09:21
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    Ve sonunda netleşti! Milyonlarca vatandaş bankalardan ödeme alabilir! Kredi kartı aidatlarını geri almanın kesin yolu!

    Peş peşe açıklamalar geldi. Kredi kartı aidatı bankaların müşterilerden her sene almış bulunduğu bir ödemedir. Çoğunlukla öğrenciler bu ödemeden muaf tutulmasına karşın her yetişkin bu ödemeye tabi tutuluyor. Kredi kartlarına olan ödeme tutarı kartın cinsine göre değişkenlik gösteriyor. Ödemek istemeyen vatandaşlar amacıyla bir çözüm bulunuyor. Aidat tutarını ödemenize karşın birtakım yöntemlerle geri alabiliyorsunuz. Kredi kartı aidatı siz isteseniz de istemeseniz de her sene bir defaya mahsus sizden tahsil ediliyor. Ödememek olası değil. Ancak aidatı geri almanın birtakım yolları bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Ve sonunda netleşti! Milyonlarca vatandaş bankalardan ödeme alabilir!

    Kredi kartlarına her sene kimileri tarafından mühim miktarlar ödeniyor. Bazı vatandaşlar mesele etmese de toplama bakıldığında tutar bir hayli çok gözüküyor. Kredi kartı aidatı ödememek olası mü? Aidatları geri almanın bir yolu var mı? Kredi kartı aidatımı nasıl geri alabilirim? İşte cevaplar... Kredi kartı aidatı siz isteseniz de istemeseniz de her sene bir defaya mahsus sizden tahsil ediliyor. Ödememek olası değil. Ancak aidatı geri almanın birtakım yolları bulunuyor. Bu yollardan birtakımları çok yalın olsa da birtakım durumlarda uğraştırıcı bir iş olabiliyor. Bankaların uyguladığı bu ücret, sistem doğrultusundan sizden otomatik olarak kesiliyor

    KREDİ KARTI AİDATI ÖDEMEMEK MÜMKÜN MÜ?

    Kredi kartı aidatı siz isteseniz de istemeseniz de her sene bir defaya mahsus sizden tahsil ediliyor. Ödememek olası değil. Ancak aidatı geri almanın birtakım yolları bulunuyor. Bu yollardan birtakımları çok yalın olsa da birtakım durumlarda uğraştırıcı bir iş olabiliyor. Bankaların uyguladığı bu ücret, sistem doğrultusundan sizden otomatik olarak kesiliyor. Kart cinsine göre değişkenlik gösteriyor. 2021 senesi itibariyle kredi artı aidatı ortalama 70 ve 250 lira arasında oluyor. Bilinçli ve tutarlı bir tüketici olarak aidatınızı geri alma hakkınız bulunuyor. Her ne kadar fazlası insan önemsemese de seneler geçtikçe tutar daha da çoğalıyor.

    KREDİ KARTI AİDATINI GERİ ALMANIN YOLLARI

    Aidatınızı geri alabilmek amacıyla üç yol bulunuyor. Bu yollardan ilki;

    Bankaya müracaat yaparak geri alabiliyorsunuz.

    Bankaya kimlik belgeniz ve itiraz dilekçeniz ile başvurmanız gerekiyor.

    Bu dilekçeyi her sene tutar sizden kesildiğinde doldurarak müracaat yapmanız lüzumlu görülüyor.

    Bu işlemde en çok ilgi edilen konu aylık derli toplu harcama miktarınız oluyor. Minimum 700 ile 1500 lira arasında harcama yapmış olma şartı sunuluyor.

    Diğer bir yol ise Tüketici Hakem Heyeti'nden geçiyor.

        TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU YAPARAK İADE ALMAK

        Tüketici Hakem Heyeti'ne aidat tutarının gözüktüğü hesap ekstreniz ile gitmeniz gerekiyor.

        Kimlik belgeniz ve ekstrenizle eş güdümlü yetkililer doğrultusundan müracaatnuz gerçekleştirilmiş oluyor.

        Tüketici Hakem Heyetleri, kaymakamlıklarda ve hükumet konaklarında bulunuyor.

        Resmi Gazete'de yayımlanmış olan karar ile bu kurula giderek yalın bir dilekçeyle müracaat yapmanız daha yalın oluyor.

        Dilekçe heyette hazır olarak bulunuyor.

        Heyet doğrultusundan bankaya bu dilekçenin yollanması 15 gün içersinde gerçekleşiyor.

        Bankanın kurula geri dönüş sağlayarak size aidatı geri ödeme zamanı de ayrı bir 15 gün içersinde gerçekleşmiş oluyor.

        Kredi kartı aidatınızı geri almanın birtakım yolları yukarıda bahsedilen müracaatlar ile oluyor. Bu iadeyi geri almanın en yalın yolu ise e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

        E-DEVLET İLE AİDATI TUTARINI GERİ ALMANIN YOLU

        Öncelikle müracaat yapmadan evvelce aktif bir mail hesabınızın bulunması gerekiyor. İşlemler mail yolu ile gerçekleştiriliyor.

        Sisteme yüklemeniz gereken banka doğrultusundan aidat olarak kesilmiş tutarın dekontunu hazır bulundurmanız gerekiyor.

        Dekontu yükleyerek ve aktif bir mail hesabı elde ederek işleminizi süratli ve yalınçe gerçekleştirmiş oluyorsunuz.

        İlk olarak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapıyorsunuz.

        Arama kısmına 'Bireysel Müşteri Hakem Heyeti' yazıyorsunuz.

        Bankaların varolduğu liste çıktığında kartınıza ait olan bankayı seçerek ve boş olan alanları doldurup belgenizi yükleyerek işleme devam ediyorsunuz.
        İşleminiz sonuçlanmış oluyor. e-Devlet doğrultusundan mailinize 30 iş günü içersinde bir posta geliyor. Bu postayı bankanın mail adresine iletmeniz halinde kesilen aidatınızı geri alabiliyorsunuz.
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        Haberler Ekonomi Ve sonunda netleşti! Milyonlarca vatandaş bankalardan ödeme alabilir! Kredi kartı aidatlarını geri almanın kesin yolu!