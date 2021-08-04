Ve sonunda netleşti! Milyonlarca vatandaş bankalardan ödeme alabilir! Kredi kartı aidatlarını geri almanın kesin yolu!

Kredi kartlarına her sene kimileri tarafından mühim miktarlar ödeniyor. Bazı vatandaşlar mesele etmese de toplama bakıldığında tutar bir hayli çok gözüküyor. Kredi kartı aidatı ödememek olası mü? Aidatları geri almanın bir yolu var mı? Kredi kartı aidatımı nasıl geri alabilirim? İşte cevaplar... Kredi kartı aidatı siz isteseniz de istemeseniz de her sene bir defaya mahsus sizden tahsil ediliyor. Ödememek olası değil. Ancak aidatı geri almanın birtakım yolları bulunuyor. Bu yollardan birtakımları çok yalın olsa da birtakım durumlarda uğraştırıcı bir iş olabiliyor. Bankaların uyguladığı bu ücret, sistem doğrultusundan sizden otomatik olarak kesiliyor
KREDİ KARTI AİDATI ÖDEMEMEK MÜMKÜN MÜ?
Kredi kartı aidatı siz isteseniz de istemeseniz de her sene bir defaya mahsus sizden tahsil ediliyor. Ödememek olası değil. Ancak aidatı geri almanın birtakım yolları bulunuyor. Bu yollardan birtakımları çok yalın olsa da birtakım durumlarda uğraştırıcı bir iş olabiliyor. Bankaların uyguladığı bu ücret, sistem doğrultusundan sizden otomatik olarak kesiliyor. Kart cinsine göre değişkenlik gösteriyor. 2021 senesi itibariyle kredi artı aidatı ortalama 70 ve 250 lira arasında oluyor. Bilinçli ve tutarlı bir tüketici olarak aidatınızı geri alma hakkınız bulunuyor. Her ne kadar fazlası insan önemsemese de seneler geçtikçe tutar daha da çoğalıyor.
KREDİ KARTI AİDATINI GERİ ALMANIN YOLLARI
Aidatınızı geri alabilmek amacıyla üç yol bulunuyor. Bu yollardan ilki;
Bankaya müracaat yaparak geri alabiliyorsunuz.
Bankaya kimlik belgeniz ve itiraz dilekçeniz ile başvurmanız gerekiyor.
Bu dilekçeyi her sene tutar sizden kesildiğinde doldurarak müracaat yapmanız lüzumlu görülüyor.
Bu işlemde en çok ilgi edilen konu aylık derli toplu harcama miktarınız oluyor. Minimum 700 ile 1500 lira arasında harcama yapmış olma şartı sunuluyor.
Diğer bir yol ise Tüketici Hakem Heyeti'nden geçiyor.