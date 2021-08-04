Ve sonunda netleşti! Milyonlarca vatandaş bankalardan ödeme alabilir! Kredi kartı aidatlarını geri almanın kesin yolu!

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU YAPARAK İADE ALMAK

Tüketici Hakem Heyeti'ne aidat tutarının gözüktüğü hesap ekstreniz ile gitmeniz gerekiyor.

Kimlik belgeniz ve ekstrenizle eş güdümlü yetkililer doğrultusundan müracaatnuz gerçekleştirilmiş oluyor.

Tüketici Hakem Heyetleri, kaymakamlıklarda ve hükumet konaklarında bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayımlanmış olan karar ile bu kurula giderek yalın bir dilekçeyle müracaat yapmanız daha yalın oluyor.

Dilekçe heyette hazır olarak bulunuyor.

Heyet doğrultusundan bankaya bu dilekçenin yollanması 15 gün içersinde gerçekleşiyor.

Bankanın kurula geri dönüş sağlayarak size aidatı geri ödeme zamanı de ayrı bir 15 gün içersinde gerçekleşmiş oluyor.

Kredi kartı aidatınızı geri almanın birtakım yolları yukarıda bahsedilen müracaatlar ile oluyor. Bu iadeyi geri almanın en yalın yolu ise e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.