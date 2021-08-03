Altın neden düşüyor? 3 Ağustos anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan binlerce kişi yaşanan değişimleri takip ediyor ve alış satış fiyatlarını sorguluyor. İstanbul Kapalıçarşı'da dün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.228,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,30 değer kaybıyla 486,80 liradan işlem görmüştü. Peki, altın neden düşüyor? 3 Ağustos anlık altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?