Altın neden düşüyor? 3 Ağustos anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan binlerce kişi yaşanan değişimleri takip ediyor ve alış satış fiyatlarını sorguluyor. İstanbul Kapalıçarşı'da dün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.228,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,30 değer kaybıyla 486,80 liradan işlem görmüştü. Peki, altın neden düşüyor? 3 Ağustos anlık altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?
Analistler, ABD tahvillerine yönelik artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, dolar kurundaki gerilemenin de yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.
Bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.800 dolar seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda kaydetti.