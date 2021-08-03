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    • Ekonomi
    • 03.08.2021 17:00
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    • 03.08.2021 17:00
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    Altın neden düşüyor? 3 Ağustos anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Gün sonu altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyir devam ederken alış satış fiyatları sık sık araştırılıyor. Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 487 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlayarak 482,9 lira ile 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Peki, altın neden düşüyor? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Ağustos anlık altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan binlerce kişi yaşanan değişimleri takip ediyor ve alış satış fiyatlarını sorguluyor. İstanbul Kapalıçarşı'da dün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.228,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,30 değer kaybıyla 486,80 liradan işlem görmüştü. Peki, altın neden düşüyor? 3 Ağustos anlık altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Analistler, ABD tahvillerine yönelik artan talebin altının ons fiyatını baskıladığını kaydederek, dolar kurundaki gerilemenin de yurt içinde altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.

    Bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.800 dolar seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda kaydetti.

        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

        Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,30 azalışla 486,80 liradan tamamladı.

        İstanbul Kapalıçarşı'da dün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.228,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,30 değer kaybıyla 486,80 liradan işlem gördü.

        Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin önceki günlerdeki kapanış fiyatları (TL) şöyle:

        CUMA PAZARTESİ
        Kapalıçarşı'da Altın Alış Satış Alış Satış
        24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 493,00 493,20 486,60 486,80
        Cumhuriyet Ata Lira 3.249,00 3.270,00 3.207,00 3.228,00
        22 Ayar Bilezik(Gr.) 449,50 453,50 444,00 448,00
        Lira(Tam) Ziynet 3.175,00 3.195,00 3.134,00 3.154,00
        Yarım Ziynet 1.588,00 1.598,00 1.567,00 1.577,00
        Çeyrek Ziynet 794,00 799,00 783,00 788,00

        ALTININ KİLOGRAMI 485 BİN 800 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 800 liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 485 bin 800 lirayı, en yüksek ise 494 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 485 bin 800 liradan tamamladı.

            KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 750 milyon 906 bin 848,78 lira, işlem miktarı ise 1.534,33 kilogram oldu.

            Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 768 milyon 146 bin 519,15 lira oldu.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi şeklinde sıralandı.
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            Haberler Ekonomi Altın neden düşüyor? 3 Ağustos anlık altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?