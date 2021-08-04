Kızılbük GYO halka arz hangi bankada, eşit mi oransal mı? Kızılbük GYO hisse fiyatı ne kadar?

Kızılbük GYO hisse fiyatı ne kadar? Kızılbük GYO halka arz hangi bankada? Kızılbük GYO halka arz eşit mi oransal mı? SPK'dan halka arz onayı alan şirketler talep toplama süreçlerine çıkıyor. 4-5-6 Ağustos tarihinde yapılacak Kızılbük GYO halka arzının yılın büyük halka arz süreçlerinden birisi olması bekleniyor. İşte talep toplama süreci hakkında merak edilen tüm detaylar!
HALKA ARZ TARİHLERİ
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin bağlı ortaklığı Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı için kesin talepler 4 - 6 Ağustos tarihlerinde toplanacak.
SPK'nın onay verdiği izahnameye göre Sinpaş GYO, Kızılbük GYO'nun 240 milyon TL'lik ödenmiş sermayesinde sahip olduğu hisselerin 60 milyon TL nominal değerli kısmını oluşturan 60 milyon adet B grubu payları halka arz edecek.
Satışa sunulan pay miktarının iki katı veya daha fazla talep gelmesi halinde Sinpaş, sahip olduğu 12 milyon TL nominal değerli 12 milyon adet B grubu payın ek satışını gerçekleştirilebilecek.
HİSSE FİYATI NE KADAR?
Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatı 15,80 TL olarak belirlendi. Halka arzın tamamı mevcut ortakların sahip olduğu payların bir kısmının satışı yoluyla gerçekleşecek.
KIZILBÜK GYO HALKA ARZ HANGİ BANKADA?
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Kızılbük GYO" veya "Şirket") birincil halka arzının talep toplaması 4-6 Ağustos 2021 tarihlerinde (3 gün) yapılacaktır.
Kızılbük GYO'nun mevcut ortağın sahip olduğu 60.000.000-TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemiyle halka arz edilecektir. Toplam 60.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle Şirket'in halka açıklık oranı %25,00 olacaktır.
Halka arzda ek satış hakkının kullanılması durumunda, halka arz edilecek toplam payların %20,0'ına tekabül eden mevcut ortağın sahip olduğu 12.000.000-TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecektir. Bu durumda, Kızılbük GYO'nun halka arz edilen pay toplamı nominal olarak 72.000.000-TL'ye, halka açıklık oranı ise %30,00'a ulaşacaktır.