Otoda 7 aylık satış arttı (Ekonomi haberleri)

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin raporuna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı ocaktemmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artarak 442 bin 550 oldu. Yalnızca bu temmuz ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 daralarak 47 bin 849 oldu.
TELEFON ÜRETİM ÜSSÜ OLDUK
Son yıllarda Çinli firmaların doğrudan yatırım üssü haline gelen Türkiye, ardı ardına yatırım almaya devam ediyor. Akıllı telefon üretimi ile bilinen dünya devi Oppo, Techno, Xiaomi ve Vivo gibi firmaların doğrudan yatırımlarıyla Türkiye bölgesinde telefon üretim üssü olmaya başladı. Bu firmalar önemli pazarları konumunda olan Batı ülkelerine yakın olmak için Türkiye'yi seçiyor.
İNTERNETTE E-TİCARET ÖNDE
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Ülkemizde internet kullanan vatandaşlarımızın 3'te 1'i e-ticaret deneyimi yaşamış durumda." dedi. Dünyada 2021'de e-ticaretin 5 trilyon dolara yakın bir seviyeye çıktığını, Türkiye'de ise 226 milyar liralık hacme ulaştığını dile getiren Turagay, "Bu rakamla e-ticaret toplam ticaret hacminden yüzde 15,7 pay alıyor. 2019'da bu pay 9,8 idi. Bu önemli bir gelişim" diye konuştu.