Otoda 7 aylık satış arttı (Ekonomi haberleri)

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin raporuna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı ocaktemmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 artarak 442 bin 550 oldu. Yalnızca bu temmuz ayına bakıldığında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 daralarak 47 bin 849 oldu.