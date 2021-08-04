Cebe para gönderme nedir? Ziraat Bankası, Halk Bankası, Denizbank, Garanti cebe para gönderme nasıl yapılır?

Dilerseniz para gönderme işleminizi Garanti BBVA Mobil / Garanti BBVA İnternet Bankacılığı veya ATM'lerden ya da cep telefonunuzdan sadece bir kısa mesaj göndererek yapabilirsiniz. Para gönderdiğiniz kişi gönderdiğiniz parayı Türkiye'nin her yerinde tüm Garanti BBVA ATM'lerinden çekebilir.

*K.K.T.C. Garanti BBVA ATM'lerinde CepBank para gönderme veya para çekme işlemleri gerçekleştirilmemektedir.

ZİRAAT BANKASI CEPE PARA GÖNDERME İŞLEMİ

Kendi kimlik ve cep telefonu numaranıza cebe havale gönderimi gerçekleştiremezsiniz.Alıcının, cebe havale sonucu gelen parayı çekebilmesi için; gönderenin cep telefonu numarası, kendi cep telefonu numarası, kendi kimlik numarasını, gönderilen paranın tam olarak tutar bilgisini ve kendisine iletilen tek kullanımlık şifre bilgisini ATM'e girmesi gerekmektedir.

Cebe havale işlemlerinde gönderici ve alıcı için ayrı olmak üzere aşağıdaki işlem limitleri uygulanmaktadır.

Günlük en fazla 500 TL ve en fazla iki adet işlem,

Haftalık en fazla 1.000 TL ve en fazla 4 adet işlem,

Aylık en fazla 1.500 TL ve en fazla 6 adet işlem gerçekleştirebilmelidir.