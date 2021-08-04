Cebe para gönderme nedir? Ziraat Bankası, Halk Bankası, Denizbank, Garanti cebe para gönderme nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle şubelerin kapalı olduğu saat dilimlerinde, hafta sonları para göndermek isteyen kişiler için büyük kolaylık sağlayan bankaların bu uygulamaları farklılık göstermektedir. İşte Ziraat Bankası, Halk Bankası, Denizbank, Garanti cebe para gönderme hakkında bilgiler...
GARANTİ CEPBANK İLE PARA GÖNDERME
Cebe Para Gönder (CepBank) adımı ile Garanti BBVA İnternet Bankacılığı veya Garanti BBVA Mobil kullanarak istediğiniz kişinin cep telefonuna Garanti BBVA'da hesabı ya da kartı olmasa bile anında güvenli bir şekilde para gönderebilirsiniz. Para gönderdiğiniz kişi gönderdiğiniz parayı Türkiye'nin her yerinde tüm Garanti BBVA ATM'lerinde çekebilir.
Dilerseniz para gönderme işleminizi Garanti BBVA Mobil / Garanti BBVA İnternet Bankacılığı veya ATM'lerden ya da cep telefonunuzdan sadece bir kısa mesaj göndererek yapabilirsiniz. Para gönderdiğiniz kişi gönderdiğiniz parayı Türkiye'nin her yerinde tüm Garanti BBVA ATM'lerinden çekebilir.
*K.K.T.C. Garanti BBVA ATM'lerinde CepBank para gönderme veya para çekme işlemleri gerçekleştirilmemektedir.
ZİRAAT BANKASI CEPE PARA GÖNDERME İŞLEMİ
Kendi kimlik ve cep telefonu numaranıza cebe havale gönderimi gerçekleştiremezsiniz.Alıcının, cebe havale sonucu gelen parayı çekebilmesi için; gönderenin cep telefonu numarası, kendi cep telefonu numarası, kendi kimlik numarasını, gönderilen paranın tam olarak tutar bilgisini ve kendisine iletilen tek kullanımlık şifre bilgisini ATM'e girmesi gerekmektedir.
Cebe havale işlemlerinde gönderici ve alıcı için ayrı olmak üzere aşağıdaki işlem limitleri uygulanmaktadır.
Günlük en fazla 500 TL ve en fazla iki adet işlem,
Haftalık en fazla 1.000 TL ve en fazla 4 adet işlem,
Aylık en fazla 1.500 TL ve en fazla 6 adet işlem gerçekleştirebilmelidir.