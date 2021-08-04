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    • Ekonomi
    • 04.08.2021 10:07
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    • 04.08.2021 10:17
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    Cebe para gönderme nedir? Ziraat Bankası, Halk Bankası, Denizbank, Garanti cebe para gönderme nasıl yapılır?

    Gündemde vatandaşlar sıklıkla Cebe para gönderme nedir, nasıl oluyor? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Acil nakit durumlarında kişinin farklı hesabına göndermek istemesinin yanı sıra yakınına para iletmesi gereken durumlar büyük önem taşıyan cebe para gönderme işlemleri böylece banka şubelerine gitmeyen gerek kalmadan, hızlıca işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Her bankanın farklı uygulaması ve seçenekleri vardır. Peki Ziraat Bankası, Halk Bankası, Denizbank, Garanti cebe para gönderme nasıl yapılır? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Cebe para gönderme nedir?

    Cebe para gönderme nedir? Ziraat Bankası, Halk Bankası, Denizbank, Garanti cebe para gönderme nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle şubelerin kapalı olduğu saat dilimlerinde, hafta sonları para göndermek isteyen kişiler için büyük kolaylık sağlayan bankaların bu uygulamaları farklılık göstermektedir. İşte Ziraat Bankası, Halk Bankası, Denizbank, Garanti cebe para gönderme hakkında bilgiler...

    GARANTİ CEPBANK İLE PARA GÖNDERME

    Cebe Para Gönder (CepBank) adımı ile Garanti BBVA İnternet Bankacılığı veya Garanti BBVA Mobil kullanarak istediğiniz kişinin cep telefonuna Garanti BBVA'da hesabı ya da kartı olmasa bile anında güvenli bir şekilde para gönderebilirsiniz. Para gönderdiğiniz kişi gönderdiğiniz parayı Türkiye'nin her yerinde tüm Garanti BBVA ATM'lerinde çekebilir.

    Dilerseniz para gönderme işleminizi Garanti BBVA Mobil / Garanti BBVA İnternet Bankacılığı veya ATM'lerden ya da cep telefonunuzdan sadece bir kısa mesaj göndererek yapabilirsiniz. Para gönderdiğiniz kişi gönderdiğiniz parayı Türkiye'nin her yerinde tüm Garanti BBVA ATM'lerinden çekebilir.

    *K.K.T.C. Garanti BBVA ATM'lerinde CepBank para gönderme veya para çekme işlemleri gerçekleştirilmemektedir.

    ZİRAAT BANKASI CEPE PARA GÖNDERME İŞLEMİ

    Kendi kimlik ve cep telefonu numaranıza cebe havale gönderimi gerçekleştiremezsiniz.Alıcının, cebe havale sonucu gelen parayı çekebilmesi için; gönderenin cep telefonu numarası, kendi cep telefonu numarası, kendi kimlik numarasını, gönderilen paranın tam olarak tutar bilgisini ve kendisine iletilen tek kullanımlık şifre bilgisini ATM'e girmesi gerekmektedir.

    Cebe havale işlemlerinde gönderici ve alıcı için ayrı olmak üzere aşağıdaki işlem limitleri uygulanmaktadır.

    Günlük en fazla 500 TL ve en fazla iki adet işlem,
    Haftalık en fazla 1.000 TL ve en fazla 4 adet işlem,
    Aylık en fazla 1.500 TL ve en fazla 6 adet işlem gerçekleştirebilmelidir.

        HALKBANK CEBE PARA GÖNDERME

        Halbank mobil uygulamasından yada internet bankacılığı üzerinden "Tranferler > Havale > Cebe havale" menüsüne gelin. Daha sonrasında karşınıza gelen ekrandaki bilgileri doğru şekilde girdikten sonra onaylayın. Bu işlemi yaptıktan sonra ise karşı tarafa ve size bilgilendirme sms'i gelecektir, bu gelen sms ile para tüm Halbank bankamatiklerinden kolaylıkla çekilebilir.

        DENİZBANK CEBE PARA GÖNDERME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        CepParam ile DenizBank müşterisi olsun ya da olmasın istediğiniz numaraya 7/24 para gönderebilirsiniz. Göndereceğiniz tutar bilgisini ve para göndereceğiniz kişinin cep telefonu numarasını rehberinizden seçerek veya istediğiniz numarayı girebilirsiniz.
        Aynı zamanda işlemi hızlı işlem olarak eklemek isterseniz "Hızlı işlem olarak tanımla" kutusunu işaretleyerek açılan ekrana işlem rumuzunuzu girip işlemi kaydedebilirsiniz.
        Tutar bilgisini ve para göndereceğiniz cep telefonu bilgisini girdikten sonra gönder butonuna basıldığında "0(5XX) XXX XX XX numaralı telefona XX TL gönderilecektir. Gönderme işlemini onaylıyor musunuz?" uyarısı çıkar. Onay verdikten sonra işlem gerçekleştirilir, "Para gönderildi" uyarısı verilir
        ve sonuç ekranı görüntülenir. Sonuç ekranında ise para gönderdiğiniz GSM numarası, Tutar, İşlem Tarihi, İade Tarihi, Kalan Günlük Limit bilgileri yer alır.

        Para gönderdiğiniz kişinin cep telefonuna SMS gönderilerek bilgilendirilir. Para gönderilen kişi CepParam uygulamasına sahip olsa da olmasa da para gönderdiğiniz kişiye "X size CepParam ile para gönderdi. Paranızı DenizBank ATM'inden çekebilir veya mobil uygulama ile başkasına gönderebilirsiniz. Şifre: 123456" mesajı gönderilir. Uygulama yüklü olmayan veya CepParam SMS'e kayıtlı olmayan telefonlarda parayı başkasına
        iletilemez, yalnızca cep telefonunuza gelen SMS ile para çekebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Cebe para gönderme nedir? Ziraat Bankası, Halk Bankası, Denizbank, Garanti cebe para gönderme nasıl yapılır?