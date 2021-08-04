Havalar ısındı vatandaş serinlemek için klimaya yüklendi! Elektrik faturaları artınca uzmanlar harekete geçti

Türkiye genelinde havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havalar vatandaşı daha çok klima kullanımına itiyor. Uzmanlar klima kullanırken tasarrufun püf noktalarını anlattılar.
● Çok düşük ayarda tutmak enerji harcamasını artırır. Oysa 24-26 derece arasında tutmak hem soğutmayı sağlar hem de tasarruf ettirir
● İçerideki sıcaklık ile dışarıdaki sıcaklık arasındaki farkın 6-7 dereceyi geçmemesine dikkat edin. Klimada düşüreceğiniz her bir derece elektrik harcamasını yüzde 5 arttırıyor