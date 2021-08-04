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    Havalar ısındı vatandaş serinlemek için klimaya yüklendi! Elektrik faturaları artınca uzmanlar harekete geçti

    Havalar ısındı vatandaş serinlemek için klimaya yüklendi. Ancak bilinçsiz kullanımlarda klimalar elektrik harcamasını artırıyor. Uzmanlar kazandıran tavsiyelerde bulundu.

    Klima cebinizi yakmasın

    Türkiye genelinde havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havalar vatandaşı daha çok klima kullanımına itiyor. Uzmanlar klima kullanırken tasarrufun püf noktalarını anlattılar.

    ● Çok düşük ayarda tutmak enerji harcamasını artırır. Oysa 24-26 derece arasında tutmak hem soğutmayı sağlar hem de tasarruf ettirir


    ● İçerideki sıcaklık ile dışarıdaki sıcaklık arasındaki farkın 6-7 dereceyi geçmemesine dikkat edin. Klimada düşüreceğiniz her bir derece elektrik harcamasını yüzde 5 arttırıyor


        ● Klima alırken öncelikle enerji tasarruflu olup olmadığını kontrol edin. ECO moduna sahip klimaları tercih edin.


        ● Klima çalıştırırken mekan ısısını değiştirecek hava akımlarına engel olunmalıdır, kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır.


        ● Pencere-balkon kapısı açıldığında klimanın durmasını sağlayacak tertibatlar kullanılması özellikle oteller gibi ticari işletmeler için önemli miktarda enerji tasarrufu sağlayacaktır.


            ● Mekanda ısıya neden olabilecek diğer cihazlar, alet ve ürünler minimuma indirilmelidir.


            ● Dış hava sıcaklığı uygun sıcaklıklara ulaştığında; klimanızı kapatmayı unutmayınız, her dakika boşuna enerji sarfiyatına neden olur.
            ● Klima bakım işlemlerinin yanında rutin filtre temizliği de yaptırın.
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            Haberler Ekonomi Havalar ısındı vatandaş serinlemek için klimaya yüklendi! Elektrik faturaları artınca uzmanlar harekete geçti