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    • Ekonomi
    • 04.08.2021 15:32
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    • 04.08.2021 15:34
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    Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İllere göre 2021 Fındık taban fiyatları belli oldu mu? İşte güncel durum...

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılan sorular arasında Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? Yer alıyor. Geçimini bu işten sağlayan üretici vatandaşların yanı sıra tüketiciler de güncel fındık alım satım fiyatlarının illere göre ne kadar olduğunu merak ediyor. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli önemli yazılı açıklama da gelmişti. Peki İllere göre 2021 Fındık taban fiyatları belli oldu mu? İşte güncel fiyatlar…

    takvim.com.tr
    Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak?

    Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İllere göre 2021 Fındık taban fiyatları belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce gibi daha pek çok ilde fındık fiyatlarının ne kadardan alınıp satıldığını merak eder oldu. Türkiye'nin önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık üretiminde güncel alım ve satım fiyatları haberimzide yer alıyor.

    FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Henüz bir açıklama gelmedi, güncel fiyatlar haberimizde yer alıyor. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    2021 GÜNCEL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

    AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

    ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL

    DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL

    FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL

    GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL

    KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL

    ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,00 TL

    SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,50 TL

    SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 25,15 TL - 26,00 TL

        TRABZON FINDIK FİYATLARI: 22,25 TL - 23,50 TL

        TERME FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

        ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,30 TL

        ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,00TL

        Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Başkanı Lütfi Bayraktar, Eğer dünyada tekel üreticisi konumundayken, her yıl rekolteye bağlı piyasada oluşacak bir fiyat beklentisine gidiliyorsa yeteri kadar baskın rol üstlenemiyoruz demektir. Birbirinden farklı açıklanan rekolte tahminlerine göre fiyat belirlenmemelidir" dedi.

        Bayraktar, fındıkta rekolteye bağlı bir fiyat beklentisine gidiliyorsa bunun dünyada fındık sektöründe yeteri kadar baskın rol üstlenilemediği anlamı taşıdığını söyledi. Her fındık sezonu öncesi rekolteye bağlı fiyat beklentisinin olduğuna dikkat çeken Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Her sezon bir rekolte tespiti yapılıyor ve farklı tahminler olunca da bugün olduğu gibi belirsizlik ortaya çıkıyor. Biz de bir rekolte tespiti yapıyoruz ve her yıl yüzde 7 oranında yanılma payımız oluyor. Bu sene de tespitimizi yaptık, öyle çok yüksek rakamlarda açıklandığı gibi bir rekolte olmadığını söyleyebilirim.

        Ama önemli olan bizim rekolte tahminimiz değil. Burada daha önemli olan bir yanlış var. Eğer dünyada tekel üreticisi konumundayken, her yıl rekolteye bağlı piyasada oluşacak bir fiyat beklentisine gidiliyorsa yeteri kadar baskın rol üstlenemiyoruz demektir.

        Fiyatı belirleyen rekolte değil, dünyanın en büyük fındık üreticisi olarak biz olmalıyız. Birbirinden farklı açıklanan rekolte tahminlerine göre fiyat belirlenmemelidir"
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        Haberler Ekonomi Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İllere göre 2021 Fındık taban fiyatları belli oldu mu? İşte güncel durum...