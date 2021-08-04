Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İllere göre 2021 Fındık taban fiyatları belli oldu mu? İşte güncel durum...

Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak? İllere göre 2021 Fındık taban fiyatları belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Düzce gibi daha pek çok ilde fındık fiyatlarının ne kadardan alınıp satıldığını merak eder oldu. Türkiye'nin önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık üretiminde güncel alım ve satım fiyatları haberimzide yer alıyor.
FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Henüz bir açıklama gelmedi, güncel fiyatlar haberimizde yer alıyor. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
2021 GÜNCEL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ
AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL
ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,75 TL
DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,82 TL - 25,20 TL
FATSA FINDIK FİYATLARI: 23,80 TL - 25,00 TL
GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,05 TL - 25,55 TL
KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 22,75 TL - 24,50 TL
ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,00 TL
SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 24,50 TL
SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 25,15 TL - 26,00 TL