Vatandaşın gözlerinin içi gülüyor! Fatura yardımı yapılıyor: Kimlik kartı ve fatura ile PTT şubesine gidenin hesabına anında yatıyor!

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor. Elektrik faturası ödemelerine devlet desteği sağlanıyor. Faturanın 118 TL'lik alanı devlet doğrultusundan ödeniyor. Fatura desteği pandemi sürecinde de devam ediyor. Elektrik faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlar başvurmaları durumda yardım alabiliyorlar. Bütçesi dar olanlar için hayata geçirilen elektrik faturası yardımını milyonlarca vatandaş alıyor. Bu anlamda ödemeler PTT'ye yapılıyor. Hem de tam kapanma sürecinde kişilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla gecikmiş borcu tespit edilen abonelerin elektriği kesilmeyecek.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?
Kronik hastalık nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamanın yanı sıra hak sahibi olmak amacıyla diğer koşullar da aranmaktadır. Programdan faydalanabilmek amacıyla ilk önce şu 3 koşul eş güdümlü sağlanmalıdır.
1. 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç halde olduğunuzun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarının karar organı olan Mütevelli Heyetleri doğrultusundan belirleme edilmesi gerekmektedir.
2. 2828 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç engelli olarak Evde Bakım Yardımı almıyor olmanız gerekmektedir.
3. Kronik hastalığınız nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatınızı sürdürmek halinde bulunduğunuzu ispatlamak amacıyla sıhhat raporunuzun olması gerekmektedir.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Elektrik kullanımı desteği amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor. Hem de kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da müracaat yapabilirsiniz. Muhtarlardan alacağınız muhtaçlık belgesi müracaatnuzun olumlu görülmesi amacıyla çok önemlidir.
Başvuru esnasında alttaki evrakları yanınızda götürmelisiniz:
Sizin ve hanedeki diğer bireylerin T.C. kimlik kartlarının fotokopisi
Güncel elektrik faturası
Başvuru dilekçesi