Vatandaşın gözlerinin içi gülüyor! Fatura yardımı yapılıyor: Kimlik kartı ve fatura ile PTT şubesine gidenin hesabına anında yatıyor!





TAM KAPANMA SÜRECİNDE KİMSENİN ELEKTRİĞİ KESİLMEYECEK



Faturasını ödeyemeyenlerin elektriği kesilemeyecek. Tam kapanma sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla bu tür bir karar alındı. Enerji yönetimi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs'a dek sürecek "tam kapanma" döneminde milyonlarca elektrik abonesini çok yakından ilgilendiren birtakım kararlar aldı. Buna göre borcu olan ve ödeme imkanı bulamayan konutların ve aylık fatura tutarı 2 bin TL ve altında olan (ve kapanan) ticarethanelerin elektriği kesilmeyecek. Elektrik faturaların son ödeme tarihi, Ramazan Bayramı ardından başlayacak biçimde düzenlenecek.