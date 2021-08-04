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    • Ekonomi
    • 04.08.2021 16:45
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    • 04.08.2021 16:45
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    Vatandaşın gözlerinin içi gülüyor! Fatura yardımı yapılıyor: Kimlik kartı ve fatura ile PTT şubesine gidenin hesabına anında yatıyor!

    Dar gelirli vatandaşa ücretsiz elektrik! Yüz binlerce abone yararlanıyor. Elektrik faturaları devlet doğrultusundan ödeniyor. Bu desteğe müracat edenler için aylık 118 TL'ye kadar yardım ödemesi yapılıyor. Cihaza bağlı yaşam sürdüren hastalar amacıyla ödenen elektrik faturası desteği ise 200 lira. Her ay PTT'den nakit veriliyor. Dar gelirliye elektrik müjdesi! Devletin sağladığı en önemli desteklerden olan ve vatandaşlar doğrultusu tarafından son derece araştırılan ödemelerin başında aylık elektrik yardımı geliyor. Vatandaşların elektrik faturası yardım desteğinden faydalanmak amacıyla sağlamaları gereken koşullar ve yapmaları gerekli olanlar haberimizde yer alıyor.

    Takvim
    Fatura yardımı yapılıyor: Kimlik Kartı ve fatura ile PTT şubesine gidene verilecek!

    Binlerce aboneyi ilgilendiriyor. Elektrik faturası ödemelerine devlet desteği sağlanıyor. Faturanın 118 TL'lik alanı devlet doğrultusundan ödeniyor. Fatura desteği pandemi sürecinde de devam ediyor. Elektrik faturasını ödemekte zorlanan vatandaşlar başvurmaları durumda yardım alabiliyorlar. Bütçesi dar olanlar için hayata geçirilen elektrik faturası yardımını milyonlarca vatandaş alıyor. Bu anlamda ödemeler PTT'ye yapılıyor. Hem de tam kapanma sürecinde kişilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla gecikmiş borcu tespit edilen abonelerin elektriği kesilmeyecek.

    ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

    Kronik hastalık nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşamanın yanı sıra hak sahibi olmak amacıyla diğer koşullar da aranmaktadır. Programdan faydalanabilmek amacıyla ilk önce şu 3 koşul eş güdümlü sağlanmalıdır.

    1. 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç halde olduğunuzun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarının karar organı olan Mütevelli Heyetleri doğrultusundan belirleme edilmesi gerekmektedir.

    2. 2828 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç engelli olarak Evde Bakım Yardımı almıyor olmanız gerekmektedir.

    3. Kronik hastalığınız nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatınızı sürdürmek halinde bulunduğunuzu ispatlamak amacıyla sıhhat raporunuzun olması gerekmektedir.



    ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Elektrik kullanımı desteği amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine başvurmanız gerekiyor. Hem de kaymakamlıklar üzerinden bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da müracaat yapabilirsiniz. Muhtarlardan alacağınız muhtaçlık belgesi müracaatnuzun olumlu görülmesi amacıyla çok önemlidir.

    Başvuru esnasında alttaki evrakları yanınızda götürmelisiniz:

    Sizin ve hanedeki diğer bireylerin T.C. kimlik kartlarının fotokopisi

    Güncel elektrik faturası

    Başvuru dilekçesi



        Yardımdan yararlanmak isteyen bireylerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemine kaydolmaları gerekiyor. Vakfa kaydolduktan sonra geçerli T.C. kimlik kartınız ve elektrik faturanız ile birlikte rastgele bir PTT şubesine gitmeli ve bilgilerinizi iletmelisiniz. Kimlik ve fatura bilgilerinizi iletildikten sonra PTT yetkilisi fatura yardımınızla alakalı sorgulama yapıyor. Elektrik faturası yardımı kapsamında nakdi bir yardım yapılmıyor. Yardım miktarı elektrik faturasından düşürülüyor.



        TAM KAPANMA SÜRECİNDE KİMSENİN ELEKTRİĞİ KESİLMEYECEK

        Faturasını ödeyemeyenlerin elektriği kesilemeyecek. Tam kapanma sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla bu tür bir karar alındı. Enerji yönetimi, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs'a dek sürecek "tam kapanma" döneminde milyonlarca elektrik abonesini çok yakından ilgilendiren birtakım kararlar aldı. Buna göre borcu olan ve ödeme imkanı bulamayan konutların ve aylık fatura tutarı 2 bin TL ve altında olan (ve kapanan) ticarethanelerin elektriği kesilmeyecek. Elektrik faturaların son ödeme tarihi, Ramazan Bayramı ardından başlayacak biçimde düzenlenecek.
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        Haberler Ekonomi Vatandaşın gözlerinin içi gülüyor! Fatura yardımı yapılıyor: Kimlik kartı ve fatura ile PTT şubesine gidenin hesabına anında yatıyor!