Evde bakım maaşı yatan iller 4 Ağustos! Evde bakım parası bu ay hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 4 Ağustos Çarşamba! Evde bakım parası hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırma yapıyor. Her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılan evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını E-Devlet üzerinden de görüntüleyebilirsiniz. Evde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşlarını almak için başvuru yapmanız gerekiyor. Peki; 4 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
4 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
4 Ağustos tarihli evde bakım maaşı henüz yatırılmış değil. Ödemelerin ayın 15-30'u arasında yatırılması bekleniyor.
İşte merak edilen detaylar;
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.