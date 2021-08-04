FAST sistemi üzerinden gönderim limiti iki katına çıkarıldı! Merkez Bankası duyurmuştu...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 7/24 para gönderme sistemi olan FAST sisteminde 1.000 TL olan işlem tutar limitinin 4 Ağustos 2021 tarihinde 2.000 TL'ye yükseltileceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bugün itibarıyla FAST sistemi üzerinden gönderim limiti iki katına çıkarıldı.
MERKEZ BANKASI YENİ LİMİTİ DUYURMUŞTU
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;
"TCMB iç kaynaklarınca geliştirilen ve 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil, 7/24, anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminde günlük ortalama 2 milyon adet anlık ödeme, müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmektedir.
Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılması için Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı ise 11,3 milyona ulaşmıştır. Sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek hâlihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos 2021 tarihinde 2.000 TL'ye yükseltilecektir.