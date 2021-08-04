Banka ek hesabı nedir, faiz oranları ne kadar? Ek hesap borcu ödenmezse ne olur, ne kadar faiz ödenir?

Kredili mevduat hesabı olarak da adlandırılan ek hesap, bankaya başvurmanız ile anında açılır. Maaş hesabı olan kişiler için otomatik olarak tanımlanırken, istenilen bankada hesabı olmayan kullanıcıların başvuruda bulunarak yeni bir hesap üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvurunun sonunda, kredi notunuzun değerlendirilmesi ile birlikte banka tarafından bir limit belirleniyor. Bankada bulunan hesaplarda para varsa, bu miktar da göz önünde bulundurularak limit belirlenir. Aksi halde limit yükseltmek için bankayla direkt görüşerek değerlendirmeleri yapmanız gerekiyor.