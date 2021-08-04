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    • Ekonomi
    • 04.08.2021 12:17
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    • 04.08.2021 12:17
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    Banka ek hesabı nedir, faiz oranları ne kadar? Ek hesap borcu ödenmezse ne olur, ne kadar faiz ödenir?

    Vatandaşlar gündemde sıklıkla Banka ek hesabı nedir, faiz oranları ne kadar? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Bankalara göre değişmekle birlikte farklı şartlar ve limitler belirlenerek ek hesap açma fırsatı sunulur ve acil nakit ihtiyaçlarında kullanmak isteyen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlar. Peki bankalardan ek hsap açıldıktan sonra nelere dikkat etmek gerekir? Ek hesap borcu ödenmezse ne olur, ne kadar faiz ödenir?

    takvim.com.tr
    Banka ek hesabı nedir, faiz oranları ne kadar?

    Banka ek hesabı nedir, faiz oranları ne kadar? Ek hesap borcu ödenmezse ne olur, ne kadar faiz ödenir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hesabınıza bağlı olarak açılan yeterli bakiyeniz olmasa da buranın limitine bağlı olarak para kullanılabilmesini sağlayan ek hesap hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

    EK HESAP NEDİR, NASIL AÇILIR?

    Ek hesap, vadesiz mevduat hesapları üzerinden tanımlanan bir kredi seçeneğidir. Mevcut paranın tükendiği durumlarda kullanılabilen bir kredi türü olarak da adlandırılabilir. Bu hesap aynı zamanda son dönemlerde çok sık tercih edilen avans hesap, artı hesap, nakit avans ya kredili mevduat hesabı isimleriyle de müşterilere sunuluyor.

    Kredili mevduat hesabı olarak da adlandırılan ek hesap, bankaya başvurmanız ile anında açılır. Maaş hesabı olan kişiler için otomatik olarak tanımlanırken, istenilen bankada hesabı olmayan kullanıcıların başvuruda bulunarak yeni bir hesap üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

    Başvurunun sonunda, kredi notunuzun değerlendirilmesi ile birlikte banka tarafından bir limit belirleniyor. Bankada bulunan hesaplarda para varsa, bu miktar da göz önünde bulundurularak limit belirlenir. Aksi halde limit yükseltmek için bankayla direkt görüşerek değerlendirmeleri yapmanız gerekiyor.

        Ek Hesap Borcu Ödenmezse Ne Olur?

        Ek hesap kredi türlerinden biri olarak tanımlandığı için ödeme süreçleri de bir o kadar önemli. Kredi kadar sıkı takip edilmiyor gibi gözükse de aslında borçların gecikmesi ve ödenmemesi durumunda bankalar her türlü yaptırımı uygulama hakkına sahip.

        Aynı zamanda ödemediğiniz her durumda kredi notunuz olumsuz etkilenir ve tekrar kredi çekmek istediğinizde ya da yüksek limitli bir kredi kartı başvurusunda bulunduğunuzda red cevabı alırsınız. Yani ek hesap limitine göre nakit çekmek uğraşsız olsa da ödemeler yapılmadığında finansal durumunuz direkt olarak etkilenmekte.
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