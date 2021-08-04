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    • Ekonomi
    • 04.08.2021 11:09
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    • 04.08.2021 11:09
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    Darda olanlara müjde! Hesabınızda para olmasa bile anında para çekebilirsiniz! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İNG, TEB...

    Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İNG, TEB paranız olmasa bile para veriyor. Pandemi nedeniyle yaşanan gelişmeler vatandaşları da olumsuz etkiledi. Devletin yaptığı destekler bu süreçte can simidi olmuştu. Bu bağlamda maddi sıkıntı çekenler için kredili mevduat hesapları oldukça popüler. Bu hesaplar ile hesabınızda para olmasa bile para çekebiliyorsunuz. Bankalar, müşterilerinin vadesiz mevduat hesapları amacıyla tespit ettiği bir limit belirler. Sizler de, belirli bir faiz seviyesi ile para çekme süreç gerçekleştirirsiniz. İşte, bu işleme kredili mevduat hesabı denmektedir.

    takvim.com.tr
    Darda olanlara müjde! Hesabınızda para olmasa bile anında para çekebilirsiniz!

    ATM'lerimizden 7 gün 24 saat boyunca kredi kullanabilir ve sadece kredi kullandığınız günler için faiz ödersiniz. Kredili Mevduat Hesabı sayesinde hesabınızda para olmasa dahi para çekebilirsiniz. Kredili mevduat hesapları "KMH" kısaltmasıyla bildiği gibi ilaveten değişik bankalarca; "avans hesabı", "açık hesap" ya da "ek hesap" olarak da adlandırılabilir. Bu kredi hesabı, bankalar doğrultusundan tespit edilen kıstaslara göre limitlendirilir. Çoğu vakit bankaların maaş müşterileri, emekli maaşı alanlar ve kredi notu iyi olanlara kredili mevduat hesabı tahsis edilir.

    ZİRAAT BANKASI KREDİLİ MEVDUAT HESABI!

    KREDİLİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

    Bankalar, müşterilerinin vadesiz mevduat hesapları amacıyla tespit ettiği bir limit belirler. Sizler de, belirli bir faiz seviyesi ile para çekme prosedürü gerçekleştirirsiniz. İşte, bu işleme kredili mevduat hesabı denmektedir. Para çekme ya da kart yolu ile harcama yapmaya imkân sağlar. 'Kmh' olarak tanınan kredili mevduat hesabı, bankalar doğrultusundan değişik isimlerle adlandırılabilmektedir. Kredi mevduat hesabına; açık hesap, ek hesap ya da açık hesap diyebilirsiniz.

        Her banka detaylı kıstaslara göre, kredili mevduat hesabınızın limiti belirlemektedir. Kredili mevduat hesabından yararlanabilen şahıslar genellikle; bankadan maaşını alan şahıslardir. Kredili mevduat hesabı açtıysanız, çekmiş olduğunuz nakit sayısını ya da kartla yaptığınız harcamaları, vade sonucunda ödemeniz gerekiyor.

        BANKA EKSİ HESAP NASIL AÇILIR?

        Avans hesabı, açık hesap ya da ek hesap olarak adlandırılan kredili mevduat hesapları, vatandaşlara büyük basitlik sağlıyor. Adından da anlaşılacağı gibi, bankalar doğrultusundan müşterilerine verdiği ek hesaba ya da avansa kredili mevduat hesabı denmektedir. Sizler de, sorunlu günlerinizde ya da nakit gereksiniminiz olduğunda kredili mevduat hesabından yararlanabilirsiniz.

        Maaş aldığınız bankadan ya da müşterisi olduğunuz bir bankadan kredili mevduat hesabı (KMH) açtırmanız mümkündür. En basit ve kısa sürede kredili mevduat hesabı açtırmak istiyorsanız, maaş aldığınız banka şubesine gidebilirsiniz. Maaş aldığınız bankadan değil de, diğer bir bankadan kredili mevduat hesabı açtırmak isterseniz, o bankada rastgele bir hesabınızın olması gerekiyor. Hesabınızın olmadığı bir bankaya kredili mevduat amacıyla müracaat yapamıyorsunuz. Kredi kartı kullanmayan vatandaşlarımız da, ödemelerini kredili mevduat hesabından gerçekleştirebilirler.

        FAİZİ BANKALAR AÇIKLIYOR

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredinin içeriğinde faiz ödeme zorunluluğunun da olması nedeniyle tüketicileri de uyarıyor. Şöyle ki, kredili mevduat hesabı faiz oranlarını ve kredi masraflarını, bankalar kendileri belirliyor. Bu nedenle BDDK, önceden faiz oranlarının sağlıklı bir şekilde karşılaştırılıp analiz edilerek KMH'ye başvurmaları konusunda tüketicilerin dikkatli olmasını istemektedir.
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        Haberler Ekonomi Darda olanlara müjde! Hesabınızda para olmasa bile anında para çekebilirsiniz! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İNG, TEB...