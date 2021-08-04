Darda olanlara müjde! Hesabınızda para olmasa bile anında para çekebilirsiniz! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İNG, TEB...

ATM'lerimizden 7 gün 24 saat boyunca kredi kullanabilir ve sadece kredi kullandığınız günler için faiz ödersiniz. Kredili Mevduat Hesabı sayesinde hesabınızda para olmasa dahi para çekebilirsiniz. Kredili mevduat hesapları "KMH" kısaltmasıyla bildiği gibi ilaveten değişik bankalarca; "avans hesabı", "açık hesap" ya da "ek hesap" olarak da adlandırılabilir. Bu kredi hesabı, bankalar doğrultusundan tespit edilen kıstaslara göre limitlendirilir. Çoğu vakit bankaların maaş müşterileri, emekli maaşı alanlar ve kredi notu iyi olanlara kredili mevduat hesabı tahsis edilir.
ZİRAAT BANKASI KREDİLİ MEVDUAT HESABI!
KREDİLİ MEVDUAT HESABI NEDİR?
Bankalar, müşterilerinin vadesiz mevduat hesapları amacıyla tespit ettiği bir limit belirler. Sizler de, belirli bir faiz seviyesi ile para çekme prosedürü gerçekleştirirsiniz. İşte, bu işleme kredili mevduat hesabı denmektedir. Para çekme ya da kart yolu ile harcama yapmaya imkân sağlar. 'Kmh' olarak tanınan kredili mevduat hesabı, bankalar doğrultusundan değişik isimlerle adlandırılabilmektedir. Kredi mevduat hesabına; açık hesap, ek hesap ya da açık hesap diyebilirsiniz.