Darda olanlara müjde! Hesabınızda para olmasa bile anında para çekebilirsiniz! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İNG, TEB...

BANKA EKSİ HESAP NASIL AÇILIR?

Avans hesabı, açık hesap ya da ek hesap olarak adlandırılan kredili mevduat hesapları, vatandaşlara büyük basitlik sağlıyor. Adından da anlaşılacağı gibi, bankalar doğrultusundan müşterilerine verdiği ek hesaba ya da avansa kredili mevduat hesabı denmektedir. Sizler de, sorunlu günlerinizde ya da nakit gereksiniminiz olduğunda kredili mevduat hesabından yararlanabilirsiniz.

Maaş aldığınız bankadan ya da müşterisi olduğunuz bir bankadan kredili mevduat hesabı (KMH) açtırmanız mümkündür. En basit ve kısa sürede kredili mevduat hesabı açtırmak istiyorsanız, maaş aldığınız banka şubesine gidebilirsiniz. Maaş aldığınız bankadan değil de, diğer bir bankadan kredili mevduat hesabı açtırmak isterseniz, o bankada rastgele bir hesabınızın olması gerekiyor. Hesabınızın olmadığı bir bankaya kredili mevduat amacıyla müracaat yapamıyorsunuz. Kredi kartı kullanmayan vatandaşlarımız da, ödemelerini kredili mevduat hesabından gerçekleştirebilirler.