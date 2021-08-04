BİM personel maaşları 2021 ne kadar? BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? En düşük maaş…

BİM MAAŞI NE KADAR?



BİM marketlerde çalışmak isteyenler BİM maaşı ne kadar? Araştırması yapıyor. Başvuruda bulunmak isteyenler için en az 3.500 TL civarında maaş ödemesi yapılacağı ve maaşa ek olarak yol parası, mesai, prim ve yemek ücretinin de verileceği duyuruldu.

BİM çalışma saatleri ise 08.45 – 17.45 / 12.15 – 21.15 şeklinde vardiyalıdır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İlanlara başvuru yapacak adaylar aşağıda yer alan bağlantıya tıklayacaklar. Bu bağlantı üzerinden BİM iş ilanlarına ulaşacaklar. Ardından kendi illerinde ve mesleklerinde yayımlanan ilanları bulacak adaylar BİM'in kendi sitesinden başvurularını yapacaklar.

https://www.bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx