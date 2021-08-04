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    • Ekonomi
    • 04.08.2021 14:05
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    • 04.08.2021 14:05
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    BİM personel maaşları 2021 ne kadar? BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? En düşük maaş…

    Gündemde iş arayanlar BİM personel maaşları 2021 ne kadar? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Türkiye’nin pek çok ilinde binlerce şubesi bulunan, en çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM’de kariyer hedefleyen vatandaşlar başvuruların nereden nasıl yapılacağını ve şartların kendilerine uygun olup olmadığını merak ediyor. Peki BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Çalışma saatleri ne şekildedir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    BİM personel maaşları 2021 ne kadar?

    BİM personel maaşları 2021 ne kadar? BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. BİM marketler binlerce çalışanı özellikle de gençleri işe alıyor ve istihdama katkı sağlıyor. Sık sık güncellediği ilanlar yer alırken vatandailar başvuru şartlarını merakla araştırır oldu. İşte BİM çalışma saatleri ve başvuru için gereken şartlar...

    BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    BİM marketlerde işçi olarak görev almak isteyenlerin belirtilen birtakım başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. BİM personel alım başvuru şartları şu şekilde açıklandı:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

    18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,

    En az İlköğretim Mezunu olmak,

    Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak,

    Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak.

        BİM MAAŞI NE KADAR?

        BİM marketlerde çalışmak isteyenler BİM maaşı ne kadar? Araştırması yapıyor. Başvuruda bulunmak isteyenler için en az 3.500 TL civarında maaş ödemesi yapılacağı ve maaşa ek olarak yol parası, mesai, prim ve yemek ücretinin de verileceği duyuruldu.

        BİM çalışma saatleri ise 08.45 – 17.45 / 12.15 – 21.15 şeklinde vardiyalıdır.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        İlanlara başvuru yapacak adaylar aşağıda yer alan bağlantıya tıklayacaklar. Bu bağlantı üzerinden BİM iş ilanlarına ulaşacaklar. Ardından kendi illerinde ve mesleklerinde yayımlanan ilanları bulacak adaylar BİM'in kendi sitesinden başvurularını yapacaklar.

        https://www.bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx
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        Haberler Ekonomi BİM personel maaşları 2021 ne kadar? BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? En düşük maaş…