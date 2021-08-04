BİM personel maaşları 2021 ne kadar? BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? En düşük maaş…

BİM personel maaşları 2021 ne kadar? BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. BİM marketler binlerce çalışanı özellikle de gençleri işe alıyor ve istihdama katkı sağlıyor. Sık sık güncellediği ilanlar yer alırken vatandailar başvuru şartlarını merakla araştırır oldu. İşte BİM çalışma saatleri ve başvuru için gereken şartlar...
BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
BİM marketlerde işçi olarak görev almak isteyenlerin belirtilen birtakım başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. BİM personel alım başvuru şartları şu şekilde açıklandı:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,
En az İlköğretim Mezunu olmak,
Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak,
Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak.