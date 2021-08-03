Ziraat Bankası 160.000 TL’ye Vakıfbank ise 176.000 TL'ye ev satıyor: Hemen şubeye giderek başvurabilirsiniz!

Ziraat Bankası 160.000 TL'ye Vakıfbank ise 176.000 TL'ye ev müjdesi vatandaşların yoğun ilgisine hasıl oldu. Bir çok banka doğrultusundan vatan çapında anında her ilde bu şekilde satışa çıkan binlerce konut bulunuyor. Bankalar söz hususu konutlar amacıyla konut kredisi faiz oranlarında da ayrıcalıklı fırsatlar sunuyor. Açık artırmalar, konferans odaları gibi açık artırma şirketleri tarafından seçilen yerlerde gerçekleştirilir. Ev aynı zamanda online olarak açık arttırmaya sunulabilir. Haciz ihaleleri banka tarafından kiralanan mütevelli tarafından tutulur. Açık artırmanın başlangıç fiyatı ipotek üzerinde kalan bakiye olabilir veya ihaleye teşvik etmek için daha düşük bir miktar söylenebilir.