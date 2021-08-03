Türkiye, ihracatta tarihi bir seviyeyi geride bıraktı: 201 milyar dolarla ilk kez 200 milyar dolar eşiği geçildi

Türkiye, ihracatta tarihi bir seviyeyi geride bıraktı. Temmuz ayında ihracat, 9 günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 16.4 milyar dolara çıktı. En yüksek Temmuz rakamına imza atılırken; yıllık ihracatta Cumhuriyet tarihinde ilk kez 200 milyar dolar sınırı geçildi.

Temmuz sonu itibarıyla yıllık ihracat, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 201 milyar 46 milyon dolara çıktı. Böylece sadece 2021 yılı hedefi olan 184 milyar dolar değil, 2022 hedefi olan 198 milyar dolar da aşıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Pandemi öncesine göre kıyaslarsak 2019 yılı Ocak-Temmuz dönemine göre de ihracatımız yüzde 16.4 artış sağladı" diye konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de "En fazla 5 sene içerisinde 300 milyar dolarlık ihracata hep beraber ulaşacağız" dedi.

201 MİLYAR DOLAR

■ 16.4 milyar dolarla en yüksek Temmuz rakamına ulaşıldı.

■ 201 milyar dolarla ilk kez 200 milyar dolar eşiği geçildi.

■ Bin 273 firma Temmuz'da ilk kez ihracat gerçekleştirdi.

■ 2020'de ihracatçı ailesine 10 bin 598 firma katıldı.

■ İhracatın ithalatı karşılama oranı 5.6 puan arttı.

■ 16 Temmuz'da 1.5 milyar dolarla günlük ihracat rekoru kırıldı.

■ Temmuz'da 128 ülkeye ihracat artışı sağlandı.