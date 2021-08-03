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    • Ekonomi
    • 03.08.2021 10:42
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    • 03.08.2021 10:42
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    TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları son dakika açıklandı! 2021 Temmuz TEFE TÜFE enflasyon rakamları ne oldu?

    Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay başında olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak enflasyon rakamlarının yüzde kaç olacağı merakla bekleniyordu. Temmuz ayı enflasyon oranı belli oldu. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla ağustos ayı kira artış oranı en çok araştırılan konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç? Temmuz ayı kira artış oranı 2021 ile işyeri ve konutlara kaç TL zam geldi? Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 18,95, aylık yüzde 1,80 arttı.

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı enflasyon oranları ne kadar oldu 2021?

    Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Sorusu ağustos ayının ilk günlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Ekonomi gündeminde kritik bir öneme sahip olan enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre pek çok detay netlik kazandı. TÜİK tarafından yapılan enflasyon oranı açıklaması sonrası Ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu. Peki, 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç? Temmuz ayı kira artış oranı 2021 ile işyeri ve konutlara kaç TL zam geldi? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU? TEMMUZ ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

    TÜİK: Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 18,95, aylık yüzde 1,80 arttı.


    Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

    Yıllık en düşük artış %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,41 ile haberleşme, %8,54 ile giyim ve ayakkabı ve %10,61 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %24,62 ile ulaştırma ve %22,70 ile ev eşyası oldu.

    Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

    Aylık düşüş gösteren ana gruplar %2,13 ile giyim ve ayakkabı ve %0,06 ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Temmuz ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar %0,02 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,12 ile haberleşme, %0,13 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %0,41 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,07 ile konut, %2,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,72 ile lokanta ve oteller oldu.

    Temmuz 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 81 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 50 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

    Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,51, aylık %1,00 arttı

    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,17, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,54 artış gerçekleşti.

        TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLMUŞTU?

        AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,62 artmasını bekliyor.

        AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,62 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,05, en yüksek yüzde 2,02 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,62) göre bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,74'e çıkacağı hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış göstermişti.

        Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 110 baz puan artarak yüzde 16,09'a yükseldi.

        İSTANBUL'DA TEMMUZ ENFLASYONU BELLİ OLDU!

        İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Temmuz 2021 itibarıyla İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi aylık yüzde 1,52 artış kaydetti. Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,12 yükseldi.

        Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise artış oranı perakende fiyatlarda yüzde 17,38, toptan fiyatlarda yüzde 27,63 düzeyinde gerçekleşti.

        SEKTÖRLERE GÖRE DURUM

        Perakende fiyatlar, temmuzda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 1,11, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,04, ev eşyasında yüzde 1,26, konutta yüzde 4,67, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,37, gıdada yüzde 1,15 artış kaydederken, giyimde yüzde 3,12 geriledi. Diğer Harcamalar grubunda ise değişim izlenmedi.

        Bu dönemde toptan fiyatlar ise gıdada yüzde 3,18, kimyevi maddelerde yüzde 0,90, madenlerde yüzde 1,74, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,93, mensucat grubunda 0,11 ve işlenmemiş maddelerde yüzde 8,62 arttı. İnşaat malzemeleri grubunda ise değişim yaşanmadı.

        HAZİRAN AYI ENFLASYON VERİLERİ!

        TÜİK, milyonlarca kişiyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisini açıkladı.

        Buna göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

        Böylece 6 aylık dönemde, yılbaşında belirlenen yüzde 3'lük zam aşıldı. Buna göre, memurlar ve emekliler yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

        SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da yüzde 8,45 olması bekleniyor.

        Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 22,04, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 42,89 artış gösterdi.
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