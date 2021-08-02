Evde bakım maaşı hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri heyecanla takip ediliyor. Evde bakım aylığı ödeme günleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde ödeniyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım yatan iller hangileri? Sorgulama nasıl yapılır? İşte bilinmesi gereken bilgiler...

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

İşte merak edilen detaylar;